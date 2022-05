La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, afirmó este miércoles que los recientes casos de ciudadanos muertos tras ser detenidos por agentes policiales es un reflejo de que la Policía Nacional "ha tocado fondo".

En ese sentido, considera necesario se acelere el proceso se reforma en que se encuentra sometida la institución.

Se mostró en desacuerdo con que la destitución del director de la política sea la solución, como han planteado diversos sectores.

Blanco García consideró, más bien, que la continuidad es esencial para concretizar las reformas.

Familias y amigos de David de los Santos protestan frente a Ágora Mall

Familiares y amigos de David de los Santos protestaron esta noche frente al centro comercial Ágora Mall, en demanda de justicia y de que se esclarezcan los hechos en que falleció el joven.

Una gran cantidad de personas, entre estas personalidades, se sumaron a la protesta para pedir el cese de violencia policial y exigiendo justicia por el hecho.

Con pancartas en manos con mensajes como "ni uno más", "queremos justicia, su muerte no quedará impune", "Policía no me mates", entre otros, pedían a las autoridades castigar a los responsables.

Sobre el incidente

El incidente que provocó la detención de David de los Santos ocurrió el pasado miércoles 27 de abril siendo las 7:52 de la noche en la perfumería Senses. Donde, el hoy occiso, habría tenido una discusión con una mujer.

La discusión se habría tornado violenta y por esa razón se habría procedido a llamar a los miembros seguridad de la plaza Ágora Mall. Estos de inmediato procedieron a retenerlo y llamar a la Policía para que sea arrestado.

Se recuerda que Ágora Mall había informado que De los Santos “protagonizó un altercado contra una señora en el mall, quien informó a nuestro personal de seguridad y se procedió de inmediato a llamar a la Policía Nacional. Quienes se apersonaron a nuestras instalaciones y procedieron a retirarse con el joven”.

El centro comercial puso a disposición de las autoridades los vídeos de la retención de David de los Santos en el área de seguridad. Pero, la tienda Senses no suministro ninguno porque no tenía la captura del incidente.