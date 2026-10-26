Policía Nacional arresta a cuatro colombianos por robos a mano armada

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con el acompañamiento del Ministerio Público, arrestó a cuatro ciudadanos colombianos investigados por su vinculación con varios robos a mano armada en sectores exclusivos del Distrito Nacional.
Los detenidos los identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38. También Diego Alexander Cetina Liberato, de 42. Durante el operativo, los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas. También recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis celulares.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias, entre ellas la presentada por un ciudadano, quien reportó que lo habían despojado violentamente de un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates, con bisel negro y correa Oysterflex.
Asimismo, los investigadores daban seguimiento a un intento de asalto a mano armada contra otro ciudadano, ocurrido en la calle André Julio Aybar, en el sector Piantini, donde los presuntos responsables habrían intentado despojarlo de una cadena y un reloj Rolex.
Notas relacionadas
Arma de fuego, vehículos y documentos ocupados
A Fabio Nelson Herrera Bedoya se le ocupó una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, modelo 5906, con su cargador y 13 cápsulas.
A Carlos Andrés López Usuga le ocuparon el reloj Rolex reportado como sustraído, así como una motocicleta Bajaj Pulsar N250, negra, año 2025, sin placa. También tenía en su poder una licencia de conducir colombiana y una licencia internacional. También un documento de identidad que, según el informe policial, sería falso y estaba a nombre de otra persona.
En tanto, a Víctor Alfonzo Salamanca Cruz se le ocupó una yipeta Kia Seltos blanca, año 2023, mientras que a Diego Alexander Cetina Liberato le quitaron una yipeta Ford Escape negra, año 2019. De acuerdo con las investigaciones, ambos vehículos los habrían utilizados para labores de vigilancia y seguimiento de posibles víctimas.
Durante la intervención también incautaron seis celulares de distintas marcas y modelos, los cuales los analizarán como parte del proceso investigativo.
La Policía informó que las características de los detenidos y las evidencias recopiladas las están contrastando con las imágenes obtenidas durante las investigaciones. Esto a fin de establecer sus respectivas responsabilidades en los hechos denunciados.
Los cuatro arrestados, junto con las armas, los vehículos, la motocicleta, los teléfonos celulares y las demás evidencias ocupadas, los pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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