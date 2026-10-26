Policía Nacional arresta a cuatro colombianos por robos a mano armada

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con el acompañamiento del Ministerio Público, arrestó a cuatro ciudadanos colombianos investigados por su vinculación con varios robos a mano armada en sectores exclusivos del Distrito Nacional.

Los detenidos los identificados como Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38. También Diego Alexander Cetina Liberato, de 42. Durante el operativo, los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con 13 cápsulas. También recuperaron un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo e incautaron dos vehículos, una motocicleta y seis celulares.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de varias denuncias, entre ellas la presentada por un ciudadano, quien reportó que lo habían despojado violentamente de un reloj Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates, con bisel negro y correa Oysterflex.

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Asimismo, los investigadores daban seguimiento a un intento de asalto a mano armada contra otro ciudadano, ocurrido en la calle André Julio Aybar, en el sector Piantini, donde los presuntos responsables habrían intentado despojarlo de una cadena y un reloj Rolex.