Policía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná.

Samana.- Agentes de la Policía Nacional adscritos a esta Dirección Regional apresaron a un hombre y ocuparon un fusil tipo M16, 21 cápsulas y dos teléfonos celulares, durante una intervención realizada en el sector Carenero, de este municipio.

La actuación policial se produjo luego de que el comandante del Departamento de la Policía Nacional en Samaná, coronel Silvano Ubri Rosario, P.N., recibiera una llamada telefónica alertando sobre una persona que se encontraba realizando disparos.

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De inmediato, miembros policiales se trasladaron al mencionado lugar, donde localizaron al nombrado Frank Eudy Peña, dominicano, de 33 años de edad, comerciante.

Hombre es detenido en Samaná durante operativo policial en el que ocuparon un fusil M16 y 21 cápsulas.

Durante el registro, los agentes encontraron debajo de una silla un fusil tipo M16, sin marca ni numeración legible, de color morado con detalles verdes, además de un cargador con 21 cápsulas para el mismo, sin que el detenido presentara documentación que acreditara su tenencia legal.

Asimismo, fueron ocupados dos teléfonos celulares, uno marca Redmi, de color negro, y un iPhone 12, de color azul.

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El detenido y las evidencias ocupadas fueron trasladados al departamento policial correspondiente, donde serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.