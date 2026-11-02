Policía Nacional apresa a 36 personas durante operativos en distintas provincias

La Policía Nacional informó que apresó a 36 personas durante operativos preventivos y de investigación realizados en las últimas 24 horas en distintas provincias del país.

Durante las intervenciones, los agentes ocuparon armas de fuego, una pistola de fogueo y sustancias presumiblemente narcóticas. También recuperaron artículos reportados como robados y localizaron a un hombre que figuraba como prófugo de la justicia.

Entre los detenidos figuran Bladimir Ruiz, alias «Cacun», de 33 años, sorprendido presuntamente después de penetrar a una banca. Una banca de lotería en Cambita Garabitos, San Cristóbal, y Reyito Feliz Sánchez, de 28 años, acusado de sustraer 10 paquetes de cortinas en Pedernales.

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En Moca, Espaillat, se apresó a Juan Diógenes Paulino Pérez, de 72 años, a quien le ocuparon una pistola SIG-SAUER con siete cápsulas. Cápsulas que presuntamente portaba sin documentos.

Asimismo, en Piedra Blanca, Monseñor Nouel, se detuvo a Joel Henríquez González, de 21 años. A quien le ocuparon una porción de un vegetal presumiblemente marihuana.

La institución indicó que estas acciones forman parte de sus operativos para prevenir hechos delictivos. Además, fortalecer la seguridad ciudadana y poner a los responsables a disposición de la justicia.