 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Policía Nacional y diputada Millys Martínez «dan por superado» impasse

La Policía Nacional y la diputada Millys Martínez acordaron dar por superado el impasse ocurrido en Elías Piña y reafirmaron su compromiso con el diálogo y el respeto mutuo.

Rosa Reyes
1. La diputada Millys Martínez y el director policial acordaron superar la situación mediante el diálogo.
El director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez durante el encuentro en el que acordaron superar el impasse.
¿Quieres resumir esta noticia?

La Policía Nacional y la diputada Millys Martínez acordaron dar por superado el impasse ocurrido en la provincia Elías Piña, tras sostener un encuentro en el que ambas partes abordaron la situación y reafirmaron su compromiso con el diálogo y el respeto mutuo.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, se reunió con la legisladora en un acercamiento que divulgó la Cámara de Diputados a través de sus redes sociales, en una publicación compartida también con la cuenta de la diputada.

Según lo publicado, durante la reunión ambas partes conversaron de manera respetuosa sobre el incidente y acordaron dejar atrás la situación.

«El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron de manera respetuosa el impasse ocurrido en la provincia Elías Piña. Ambas partes acordaron dar por superada la situación, reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía», señala la publicación.

Notas relacionadas

¿Qué había pasado entre la Policía Nacional y la diputada Millys Martínez?

El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre durante una actividad festiva en una estación de combustibles de Comendador, provincia Elías Piña. Según las versiones difundidas, agentes policiales intentaron detener a un joven y la diputada Millys Martínez, representante de esa provincia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), intervino en la situación. Durante el altercado, la legisladora apareció esposada en videos que circularon en redes sociales.

Martínez denunció agresión y abuso de autoridad, y explicó que intervino porque temía por la integridad del joven. La Policía Nacional negó el arresto e informó que investigaría lo ocurrido. El caso provocó reacciones en la Cámara de Diputados. De su lado, la Inspectoría General de la Policía inició indagatorias para determinar las circunstancias del incidente y posibles responsabilidades.

Te puede interesar

  1. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  2. República DominicanaPolicía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná
  3. República DominicanaPolicía Nacional será sede de cumbre regional de Ameripol
  4. República DominicanaPropuesta de diputada para regularizar documentos provoca revuelo en el Congreso
  5. República DominicanaCodue llama a defender la Constitución y la identidad nacional
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Elías PiñaErnesto Rafael Rodríguez GarcíaMillys Martínezdestacada2Policía Nacional
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS