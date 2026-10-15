Policía Nacional y diputada Millys Martínez «dan por superado» impasse

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La Policía Nacional y la diputada Millys Martínez acordaron dar por superado el impasse ocurrido en la provincia Elías Piña, tras sostener un encuentro en el que ambas partes abordaron la situación y reafirmaron su compromiso con el diálogo y el respeto mutuo.
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, se reunió con la legisladora en un acercamiento que divulgó la Cámara de Diputados a través de sus redes sociales, en una publicación compartida también con la cuenta de la diputada.
Según lo publicado, durante la reunión ambas partes conversaron de manera respetuosa sobre el incidente y acordaron dejar atrás la situación.
«El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron de manera respetuosa el impasse ocurrido en la provincia Elías Piña. Ambas partes acordaron dar por superada la situación, reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía», señala la publicación.
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¿Qué había pasado entre la Policía Nacional y la diputada Millys Martínez?
El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre durante una actividad festiva en una estación de combustibles de Comendador, provincia Elías Piña. Según las versiones difundidas, agentes policiales intentaron detener a un joven y la diputada Millys Martínez, representante de esa provincia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), intervino en la situación. Durante el altercado, la legisladora apareció esposada en videos que circularon en redes sociales.
Martínez denunció agresión y abuso de autoridad, y explicó que intervino porque temía por la integridad del joven. La Policía Nacional negó el arresto e informó que investigaría lo ocurrido. El caso provocó reacciones en la Cámara de Diputados. De su lado, la Inspectoría General de la Policía inició indagatorias para determinar las circunstancias del incidente y posibles responsabilidades.
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