Policía Nacional y diputada Millys Martínez «dan por superado» impasse

La Policía Nacional y la diputada Millys Martínez acordaron dar por superado el impasse ocurrido en la provincia Elías Piña, tras sostener un encuentro en el que ambas partes abordaron la situación y reafirmaron su compromiso con el diálogo y el respeto mutuo.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, se reunió con la legisladora en un acercamiento que divulgó la Cámara de Diputados a través de sus redes sociales, en una publicación compartida también con la cuenta de la diputada.

Según lo publicado, durante la reunión ambas partes conversaron de manera respetuosa sobre el incidente y acordaron dejar atrás la situación.

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