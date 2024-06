Policía informa asaltantes del Banco Popular cargaron con un millón 600 mil pesos

El cabecilla de los asaltantes ha sido identificado como Jorge Luis Estrella Arias

Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional informo que asciende a un millón 600 mil pesos la suma que se llevaron los asaltantes a la sucursal del Banco Popular de la Avenida Luperón, en la Capital.

Diego Pesqueira, vocero la uniformada, indicó que a los asaltantes se le ocuparon dos armas, vehículos y pertrechos militares.

Además, la Policía indicó que fue trasladado a la sede de la Policía Nacional, bajo custodia de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, tras haberse entregado en un centro comercial de Punta Cana, provincia La Altagracia, por su participación en el asalto perpetrado el lunes 3 de junio en la avenida Luperón esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional.

Pesqueira dijo que con el arresto de Estrella Arias suman dos los detenidos por el asalto al Banco Popular e igual cantidad de abatidos. En estos momentos los investigadores continúan realizando diversas intervenciones en busca de evidencias vinculadas al asalto antes citados.

Asimismo, apuntó que uno del abatido, Johan Belliard, es hijo de una señora que se había hecho viral en las redes sociales diciendo que aún le quedaba un tiro.

De su lado, Jorge Luis Estrella Arias se mostró arrepentido por incurrir en el asalto a una sucursal del Banco Popular. A su llegada al Palacio de la Policia, también pidio perdon a la sociedad.

Asimismo, Estrella Arias también admintio que su hermano Richard Michel Estella Arias, de 25 años, sí participó del asalto.

Pidio a mi familia que me perdonen. Era mi hermano, mas que todo queria ayudar a la familia porque estamos pasando por una situación. Le ayude a conseguir los uniformes, entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas. Nada, me involucré de una manera estupida, le pido disculpa al país. Mi hermano se encargó de eso, no he recibido dinero.

Jorge Luis Estrella Arias, principal acusado del asalto