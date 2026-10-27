Policía detiene a cuatro adolescentes por intento de asalto a taxista en Jánico

La Policía Nacional detuvo a cuatro adolescentes, de entre 16 y 17 años, por su presunta participación en un intento de asalto a mano armada contra un taxista en el municipio de Jánico, provincia Santiago.

Según informó la institución, el hecho ocurrió luego de que los jóvenes solicitaran un servicio de transporte mediante una aplicación digital desde el sector Reparto Peralta.

De acuerdo con la denuncia del conductor, durante el trayecto los adolescentes habrían intentado despojarlo de su vehículo. Sin embargo, no lograron concretar el asalto.

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Taxista denuncia amenazas con armas y agresión física

El conductor relató que durante el incidente se produjo un forcejeo en el que los presuntos implicados lo habrían encañonado con un arma de fuego y amenazado con un arma blanca.

Además, denunció que lo agredieron físicamente y que intentaron asfixiarlo. Pese a la situación, logró escapar y presentar la denuncia ante las autoridades.

Tras recibir la información, agentes de investigación y miembros de la Policía Preventiva iniciaron un operativo para localizar a los señalados.