Policía detiene a cuatro adolescentes por intento de asalto a taxista en Jánico

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La Policía Nacional detuvo a cuatro adolescentes, de entre 16 y 17 años, por su presunta participación en un intento de asalto a mano armada contra un taxista en el municipio de Jánico, provincia Santiago.
Según informó la institución, el hecho ocurrió luego de que los jóvenes solicitaran un servicio de transporte mediante una aplicación digital desde el sector Reparto Peralta.
De acuerdo con la denuncia del conductor, durante el trayecto los adolescentes habrían intentado despojarlo de su vehículo. Sin embargo, no lograron concretar el asalto.
Taxista denuncia amenazas con armas y agresión física
El conductor relató que durante el incidente se produjo un forcejeo en el que los presuntos implicados lo habrían encañonado con un arma de fuego y amenazado con un arma blanca.
Además, denunció que lo agredieron físicamente y que intentaron asfixiarlo. Pese a la situación, logró escapar y presentar la denuncia ante las autoridades.
Tras recibir la información, agentes de investigación y miembros de la Policía Preventiva iniciaron un operativo para localizar a los señalados.
Notas relacionadas
Detienen a los adolescentes cerca de la presa de Jánico
La búsqueda permitió interceptar a los cuatro adolescentes horas después, mientras caminaban por el paraje La Meseta, próximo a la presa de Jánico.
Durante la requisa, los agentes ocuparon un cuchillo y un candado a uno de los detenidos, indicó la Policía Nacional.
La institución también informó que, durante el proceso de depuración, identificó a uno de los adolescentes como vinculado a otro caso relacionado con la sustracción de motocicletas.
Adolescentes serán puestos a disposición de las autoridades
La Policía informó que los cuatro adolescentes y los objetos ocupados los pondrán a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.
El caso se tratará conforme al sistema de justicia penal para adolescentes, mientras continúan las actuaciones dirigidas a esclarecer las circunstancias del presunto intento de asalto.
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