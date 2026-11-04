Policía desmantela cinco puntos de drogas y ocupa armas ilegales en SDN

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Santo Domingo Norte. –La Policía Nacional apresó a 13 personas en flagrante delito durante operativos preventivos desplegados en las últimas 24 horas en distintos sectores de Santo Domingo Norte, donde también ejecutó una orden de arresto y ocupó tres armas de fuego ilegales. También desmanteló cinco puntos de distribución de sustancias narcóticas.
Durante las intervenciones, los agentes ocuparon dos armas de fuego ilegales y una de fabricación casera. Además de detener a una persona por presunta posesión de sustancias narcóticas y a otras dos sorprendidas mientras participaban en carreras clandestinas de motocicletas.
Asimismo, recuperaron seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, tres motocicletas, una batería de vehículo, un radiador y otros artículos reportados como sustraídos.
En las acciones también retuvieron 12 motocicletas por falta de documentación y ocupada una máquina tragamonedas que operaba de manera ilegal.
Como parte de la ofensiva contra el microtráfico, los agentes desmantelaron cinco lugares utilizados para la distribución de sustancias controladas, donde ocuparon porciones de presunta cocaína. También marihuana y crack.
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