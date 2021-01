Policía de Mata Mamón agrede joven a cachazos por recortar ramas secas

Se tomaron cuatro meses para investigar

Santo Domingo, RD.- A través de nuestra línea de denuncias vía WhatsApp, recibimos un video del joven Diego Maradona, conocido como (Dodo el limpiabotas), quien fue agredido por un policía de Mata Mamón, en La Victoria, cuando iba a hacer recortar unas ramas secas en una finca.

Afirmó que el policía José Luís Mercedes Vásquez salió incómodo de su casa diciéndole que lo dejara, y al escuchar cuando el joven le dijo que la señora lo mandó se retiró en ese momento. “Él volvió de nuevo donde mí, mientras su mamá le voceaba José Luís deja eso y él le decía a su madre que iba a resolver eso ahora mismo”, indicó Dodo.

Maradona informó que Mercedes Vásquez se acercó a la malla de nuevo y le dijo “varón si usted sigue cortando la rama seca, voy a entrar para allá y le voy a partir la cabeza”, en ese momento recogí lo mío y salí de ahí.

En ese instante, no portaba la pistola encima, indicó el agredido cuando me dijo que me iba a partir y al poco rato fue para su casa y volvió para la clínica. Me voceó y creo que venía a disculparse donde mí y lo que hizo fue agredirme verbal y físicamente, dándome varios cachazos con su pistola, me fracturó la clavícula y me golpeó en el brazo para que no me partiera la cabeza.

Cuando fui a La Victoria a poner la denuncia él llamó y dijo que yo estaba cortando una rama sin permiso y me trancaron desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 de la tarde.

Tuve que ir a Asuntos Internos de la Policía y me tomaron todos los datos para comparecer delante del fiscal y me enviaron al Palacio de la Policía donde buscaron todos los documentos y no lo hallaron, comunicó.

Añadió que al parecer tiene un padrino, porque todo el mundo le tiene miedo en el sector de Mata Mamón en La Victoria.

Pido al Presidente que me ayude a que eso no se quede impune, porque él dijo en su discurso que ninguna autoridad está por encima de la ley, por lo que exijo justicia de las autoridades, tengo miedo por mi vida, porque él siempre me está asechando.

