Policía Cibernética arresta a cinco personas por estafas y extorsión

Santo Domingo, República Dominicana. – La Policía Nacional apresó por separado a cinco personas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Santiago, por su presunta participación en casos de estafa y extorsión a través de redes sociales y WhatsApp, con un monto que supera los RD$1.8 millones.

Los detenidos los identificaron como María Hanai Nicacio Custodio, Katerine Yand Destine, Juan Pablo Junior Liriano Lara, Jhonn Elizon Bisonó Ramírez y Milton José Ferreyra Adames.

Entre los casos figuran una supuesta estafa con ofertas de empleos e inversiones falsas, una extorsión con amenazas de divulgar imágenes íntimas, suplantación de identidad y la venta fraudulenta de un teléfono celular.

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Los cinco los pusieron a disposición del Ministerio Público por presunta violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.