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Apresan a implicado en muerte de taxista en Las Américas

La Policía Nacional informó sobre la detención de un adolescente de 17 años, señalado como uno de los cuatro presuntos implicados en la muerte a tiros del taxista Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, durante un asalto ocurrido el pasado 16 de octubre debajo del paso peatonal, en la avenida Las Américas, municipio Santo […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Fachada del Palacio de la Policía Nacional / foto: fuente externa
Fachada del Palacio de la Policía Nacional / foto: fuente externa
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La Policía Nacional informó sobre la detención de un adolescente de 17 años, señalado como uno de los cuatro presuntos implicados en la muerte a tiros del taxista Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, durante un asalto ocurrido el pasado 16 de octubre debajo del paso peatonal, en la avenida Las Américas, municipio Santo Domingo Este.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, informó que el arresto se ejecutó mediante la orden núm. 2026-AJ0091035, como resultado de las investigaciones sobre este hecho.

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Según el informe, otros tres individuos, identificados por los alias de “Juan el Fantasma”, “Maclen” y “La Leyenda”, también los señalan en el hecho, ocurrido cuando la víctima realizaba labores de taxista.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para localizar a los demás implicados y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

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