Apresan a implicado en muerte de taxista en Las Américas

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Policía Nacional informó sobre la detención de un adolescente de 17 años, señalado como uno de los cuatro presuntos implicados en la muerte a tiros del taxista Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, durante un asalto ocurrido el pasado 16 de octubre debajo del paso peatonal, en la avenida Las Américas, municipio Santo Domingo Este.
El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, informó que el arresto se ejecutó mediante la orden núm. 2026-AJ0091035, como resultado de las investigaciones sobre este hecho.
Notas relacionadas
Según el informe, otros tres individuos, identificados por los alias de “Juan el Fantasma”, “Maclen” y “La Leyenda”, también los señalan en el hecho, ocurrido cuando la víctima realizaba labores de taxista.
La Policía Nacional continúa las investigaciones para localizar a los demás implicados y ponerlos a disposición del Ministerio Público.
Te puede interesar
- Se entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Dos personas reportadas como desaparecidas son localizadas en Santiago
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Familiares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte