Policía captura a dos presuntos asaltantes tras persecución en Santiago

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Santiago de los Caballeros.— La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de dos hombres señalados como presuntos responsables de un asalto denunciado por un ciudadano durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en horas de la noche en la avenida Yapur Dumit, de esta ciudad.
De acuerdo con el informe policial, la víctima manifestó haber sido despojada de sus pertenencias, incluido un teléfono celular, por dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo CG, color negro.
Según su relato, uno de los presuntos asaltantes lo habría encañonado con un arma de fuego.
Tras recibir la denuncia, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda y localización, difundiendo entre las unidades policiales las características físicas y la vestimenta descritas por el denunciante.
Minutos después, otra unidad operativa avistó a dos individuos con características similares, lo que dio lugar a una persecución que culminó con la detención de uno de ellos en la avenida Yapur Dumit.
Notas relacionadas
Arrestan al hombre mientras conducía una motocicleta sin placa.
El detenido fue identificado como Yefry Jordan Rojas González, quien se desplazaba en una motocicleta marca Super Gato, modelo CG, color negro, sin placa.
Posteriormente, a pocos metros del lugar, específicamente en la calle Celestino Celda, sector Arroyo Hondo Arriba, próximo a Vial Gas, los agentes localizaron entre unos matorrales y detuvieron al segundo individuo, identificado como Juan Luis Rojas Trinidad.
Durante la intervención, a este último le ocuparon una pistola marca Carandai, serie núm. T062006C06C06987, con su cargador y cinco cápsulas, sin documentación.
Asimismo, a los detenidos les ocuparon dos pasamontañas y una gorra, artículos que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los fines de investigación.
La Policía Nacional indicó que ambos detenidos también son señalados como presuntos responsables de otros hechos delictivos ocurridos en la zona sur de Santiago, específicamente en el sector Yapur Dumit, por lo que las investigaciones continúan a fin de establecer su posible vinculación con esos casos.
Los detenidos serán remitidos al departamento correspondiente para los procedimientos legales de lugar, mientras la Policía Nacional mantiene las investigaciones en coordinación con las instancias competentes.
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