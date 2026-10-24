Policía captura a dos presuntos asaltantes tras persecución en Santiago

Santiago de los Caballeros.— La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de dos hombres señalados como presuntos responsables de un asalto denunciado por un ciudadano durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en horas de la noche en la avenida Yapur Dumit, de esta ciudad.

De acuerdo con el informe policial, la víctima manifestó haber sido despojada de sus pertenencias, incluido un teléfono celular, por dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo CG, color negro.

Según su relato, uno de los presuntos asaltantes lo habría encañonado con un arma de fuego.

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Tras recibir la denuncia, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda y localización, difundiendo entre las unidades policiales las características físicas y la vestimenta descritas por el denunciante.

Minutos después, otra unidad operativa avistó a dos individuos con características similares, lo que dio lugar a una persecución que culminó con la detención de uno de ellos en la avenida Yapur Dumit.