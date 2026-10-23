Policía captura a “Burichanga” y “Popolita” por robo en Joyería

Santiago de los Caballeros, R.D.– La Policía Nacional apresó y sometió a la justicia a dos hombres vinculados, presuntamente, al robo de prendas valoradas en aproximadamente RD$1.4 millones en una joyería de la avenida Yapur Dumit, sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de Santiago.

Los detenidos son Amaury Valdez Carela, alias “Popolita”, de 27 años, y Starlin Valdez, alias “Burichanga”, de 30, quienes lo requirieron mediante órdenes judiciales por su presunta participación en el hecho.

Como resultado de las investigaciones, los agentes lograron recuperar decenas de prendas relacionadas con el robo. Mientras mantienen activa la búsqueda de Henry Jepherson Morel Rosario, alias “Epherson”, señalado como presunto autor intelectual y quien permanece prófugo.

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Morel Rosario lo investigan por su presunta vinculación con los delitos de robo agravado y asociación de malhechores. Por lo que los organismos investigativos continúan las labores para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Los dos apresados están a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Mientras la Policía Nacional profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.