Policía persigue a dos hombres por crímenes en Santo Domingo y Los Alcarrizos

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La Policía Nacional intensifica la búsqueda de dos hombres señalados por su presunta vinculación con dos asesinatos ocurridos en la provincia Santo Domingo. Los casos corresponden a hechos registrados en octubre de 2026 y noviembre de 2025.
Uno de los buscados es Erison Manuel Falú Ulloa, alias Dólar, acusado de participar en el asesinato a tiros de Samuel Place Ménez, conocido como Five, ocurrido el pasado 7 de octubre en el sector Engombe, Santo Domingo Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima recibió varios disparos desde una yipeta blanca. En este caso también eran perseguidos Wellington Peralta de Jesús, alias Rompedor, y Johandel Rafael Martínez Remigio, conocido como Tico la Rabia, quienes recientemente se entregaron a las autoridades.
Notas relacionadas
Buscan a presunto autor intelectual de asesinato en Los Alcarrizos
En un segundo caso, la Subdirección Regional de Investigación Criminal de Santo Domingo Oeste mantiene la búsqueda de José Halminton Ureña, alias Nino Come Mezcla.
Las autoridades lo señalan como presunto autor intelectual del asesinato del comerciante Wander Zacarías González Caba, conocido como La Grasa.
El crimen ocurrió el 7 de noviembre de 2025 dentro de la tienda boutique Flow Panda, ubicada en la calle San Antonio de Padua, en el municipio Los Alcarrizos.
Según la información policial, Ureña lo busca la Policía Nacional y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mediante la orden de arresto número 2025-AJ0075387.
Además, las autoridades lo vinculan con la dirección de una presunta estructura criminal dedicada al sicariato, los secuestros, el cobro compulsivo, el tráfico de armas y la venta de drogas.
La Policía mantiene las investigaciones y las labores de localización de ambos hombres para que respondan ante la justicia por los hechos que se les atribuyen.
Por: Donald Troncoso.
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