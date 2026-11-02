Policía persigue a dos hombres por crímenes en Santo Domingo y Los Alcarrizos

La Policía Nacional intensifica la búsqueda de dos hombres señalados por su presunta vinculación con dos asesinatos ocurridos en la provincia Santo Domingo. Los casos corresponden a hechos registrados en octubre de 2026 y noviembre de 2025.

Uno de los buscados es Erison Manuel Falú Ulloa, alias Dólar, acusado de participar en el asesinato a tiros de Samuel Place Ménez, conocido como Five, ocurrido el pasado 7 de octubre en el sector Engombe, Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima recibió varios disparos desde una yipeta blanca. En este caso también eran perseguidos Wellington Peralta de Jesús, alias Rompedor, y Johandel Rafael Martínez Remigio, conocido como Tico la Rabia, quienes recientemente se entregaron a las autoridades.