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La Policía Nacional busca a un hombre identificado como “León”, señalado como persona de interés en la investigación de un asalto ocurrido en San Gregorio, Nigua, San Cristóbal, donde un joven de 21 años murió y otros dos hombres resultaron heridos de bala.

El hecho ocurrió en un lugar donde varias personas participaban en una celebración de cumpleaños, hasta donde se presentaron cuatro individuos desconocidos que presuntamente intentaron asaltar a los presentes, de acuerdo con las informaciones ofrecidas por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira.

Según explicó el oficial, las personas que se encontraban en el lugar opusieron resistencia al intento de asalto, por lo que los atacantes abrieron fuego contra ellas, provocando el incidente que terminó con una víctima mortal y dos personas heridas.

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Un joven murió y dos hombres resultaron heridos

La víctima fue identificada como Sadiel Castillo Ysaac, de 21 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido durante el ataque.

En tanto, los otros dos afectados fueron identificados como Jonathan Ernesto Rosario, de 20 años, y Álvaro Acevedo, de 36, quienes también recibieron impactos de bala y fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Investigan a cuatro individuos

Uno de los elementos señalados por las autoridades es que los cuatro individuos habrían utilizado vestimentas y distintivos similares a los empleados por organismos policiales al momento de presentarse en el lugar donde se desarrollaba la celebración.

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El vocero de la Policía Nacional indicó que las investigaciones se encuentran en curso para establecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad de las personas involucradas en el ataque.

Como parte del proceso, miembros de la institución realizaron los levantamientos correspondientes en la escena, bajo la coordinación del Ministerio Público, mientras técnicos de la Policía Científica se encargaron de recolectar distintas evidencias.

Asimismo, varias personas están siendo entrevistadas por los investigadores, como parte de las diligencias destinadas a obtener información sobre lo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el sector San Gregorio.

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Entre las actuaciones realizadas por las autoridades se encuentran:

Levantamiento del lugar: miembros de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes en la escena.

Recolección de evidencias: técnicos de la Policía Científica recopilaron distintas pruebas relacionadas con el caso.

Entrevistas: varias personas son entrevistadas como parte del proceso investigativo.

Búsqueda de sospechosos: los organismos policiales mantienen las labores para localizar a los cuatro individuos señalados.

Identificación de alias “León”: este hombre es considerado de interés para el esclarecimiento del hecho.

No hay detenidos por el caso

Pesqueira informó que hasta el momento de ofrecer las declaraciones no se habían producido detenciones relacionadas con el suceso. Sin embargo, aseguró que las investigaciones avanzan y que la institución mantiene las labores de búsqueda del individuo conocido como “León”.

El hombre es señalado como persona de interés dentro de las pesquisas, por lo que las autoridades procuran localizarlo como parte de las actuaciones que buscan esclarecer el ataque armado.

La investigación se desarrolla bajo la coordinación del Ministerio Público, con la participación de miembros de la Policía Nacional y técnicos de la Policía Científica, quienes trabajan en el levantamiento de evidencias y las entrevistas a personas vinculadas con el caso.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades buscan establecer las responsabilidades correspondientes por el hecho ocurrido durante la celebración de cumpleaños, que dejó como resultado la muerte de Sadiel Castillo Ysaac y heridas a Jonathan Ernesto Rosario y Álvaro Acevedo.

Hasta ahora, la Policía Nacional no ha informado sobre arrestos ni ha ofrecido otros detalles sobre la identidad de los tres individuos que acompañaban al hombre apodado “León”. Las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer lo ocurrido en el municipio de Nigua.