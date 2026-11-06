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Policía arresta a “Kiko” por estafar con supuestos premios y bendiciones

Según las investigaciones, el detenido abordaba a sus víctimas en la vía pública y utilizaba mensajes con textos bíblicos. También, números y cruces para convencerlas de que recibirían dinero o premios, despojándolas de efectivo, prendas y otras pertenencias.

Noemy Vicioso
Policía arresta a “Kiko” por estafar con supuestos premios y bendiciones
Policía arresta a “Kiko” por estafar con supuestos premios y bendiciones
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La Policía Nacional arrestó a Argenis Troncoso del Rosario, alias “Kiko” o “La 14”, acusado de estafar a varias personas, incluida una adolescente de 17 años, mediante engaños relacionados con supuestos premios y bendiciones.

Según las investigaciones, el detenido abordaba a sus víctimas en la vía pública y utilizaba mensajes con textos bíblicos. También, números y cruces para convencerlas de que recibirían dinero o premios, despojándolas de efectivo, prendas y otras pertenencias.

Durante su arresto, realizado en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, los agentes ocuparon un cuchillo. Además, documentos, tarjetas y una mochila con papeletas falsas que simulaban más de RD$3.6 millones y US$93,300.

El detenido lo pondrán a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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