Policía apresa hombre acusado de decapitar a otro en Villa Mella

Santo Domingo Norte.- La Policía Nacional informo que apresó en flagrante delito un hombre que presuntamente decapitó a otro en la comunidad de Mata San Juan en Villa Mella, Santo Domingo Norte en un hecho registrado la mañana de este viernes.

El pregunto agresor fue identificado como Nelfi Martínez de 27 años, mientras que la víctima como Juan José Almánzar de 68 años.

Gracias a la rápida intervención de los agentes el autor fue apresado poco después del hecho.

Publicidad

Agentes de la Subdirección de investigación (DICRIM), se encuentran realizando las pesquisas de lugar mientras la investigación continúa su curso.

Se presume que el acusado presenta problemas mentales.