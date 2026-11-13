Policía apresa a hombre tras viralizarse video de conducta inapropiada con una bebé

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La Policía Nacional y el Ministerio Público apresaron a un hombre en el sector Renacimiento, del Distrito Nacional, luego de que se viralizara un video en el que presuntamente realiza comentarios de índole sexual mientras manipula a una bebé de pocos meses.

El detenido fue identificado como Giancarlo Tejeda Guzmán, quien quedó a disposición de las autoridades para fines de investigación.

La institución informó que el arresto se produjo mediante una operación conjunta. En el operativo participaron agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

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También intervinieron representantes de unidades especializadas del Ministerio Público de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes.

Investigan las circunstancias del video

Tras localizar y detener a Tejeda Guzmán, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La investigación busca determinar las posibles responsabilidades penales relacionadas con la conducta que aparece en el audiovisual. La Policía no ofreció detalles sobre las declaraciones del detenido ni precisó si las autoridades han presentado una acusación formal en su contra.

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La institución indicó que «ofrecerá más información a medida que avance el proceso investigativo».

¿Qué se sabe del arresto?

Detenido: Giancarlo Tejeda Guzmán.

Giancarlo Tejeda Guzmán. Lugar del arresto: sector Renacimiento, Distrito Nacional.

sector Renacimiento, Distrito Nacional. Origen del caso: circulación de un video en redes sociales.

circulación de un video en redes sociales. Hecho investigado: presuntos comentarios de índole sexual mientras el hombre manipulaba a una bebé.

presuntos comentarios de índole sexual mientras el hombre manipulaba a una bebé. Instituciones participantes: Policía Nacional y Ministerio Público.

Policía Nacional y Ministerio Público. Unidades policiales: DEAMVI y DICRIM.

DEAMVI y DICRIM. Situación del detenido: quedó a disposición de las autoridades competentes.

Protección de la menor durante la investigación

El caso ha generado reacciones en las redes sociales por el contenido del video y la edad de la menor involucrada.

Sin embargo, la difusión del audiovisual no sustituye las investigaciones ni determina por sí sola la responsabilidad penal del detenido. Corresponde al Ministerio Público reunir los elementos necesarios y presentarlos ante las instancias judiciales correspondientes.

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Por tratarse de una bebé, también resulta fundamental preservar su identidad y evitar la circulación de imágenes o datos que permitan reconocerla.

La Policía reiteró que ofrecerá nuevos detalles cuando las investigaciones permitan establecer más información sobre el caso.