Policía apresa a dos hombres por presunta agresión contra sus exparejas

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Barahona. – La Policía Nacional apresó a dos hombres sorprendidos en flagrante delito en hechos separados, mientras presuntamente agredían físicamente a sus exparejas sentimentales, durante intervenciones realizadas por agentes de la Dirección Regional Sur.
El primero de los detenidos es César Augusto Pimentel, a quien sorprendieron miembros policiales en la zona comercial de Barahona, cuando presuntamente agredía físicamente a su expareja. La rápida intervención de los agentes permitió detener la agresión y arrestarlo en el lugar.
En otro hecho, ocurrido en el sector Ensanche, del municipio de Enriquillo, apresaron a Luis Pérez, de 28 años, acusado de agredir físicamente a su pareja sentimental, quien presenta hematomas en la espalda y el hombro izquierdo, según el reporte policial.
Ambos arrestos se produjeron durante labores de prevención y patrullaje, en las que los agentes actuaron ante situaciones que comprometían la integridad física de las víctimas.
Los detenidos los pondrán a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
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