Policía activa búsqueda de hombre señalado por muerte de otros dos en Los Fraile.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, activó la localización de Martín Encarnación Vicente, señalado como el presunto autor de la muerte a tiros de dos hombres durante un conflicto social ocurrido en el colmado Los Gozosos, ubicado en la calle Roca Cueva, sector Los Frailes II, Santo Domingo Este.

Las víctimas fueron identificadas como Frannis de la Paz Pérez, de 42 años, y Antonio Rosario Medina, quienes fallecieron a causa de heridas por proyectil de arma de fuego, según las actas de levantamiento de cadáver.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y el testimonio de la propietaria del establecimiento, el hecho ocurrió la medianoche del viernes, cuando una discusión por circunstancias no precisadas escaló en la utilización de arma de fuego.

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Las autoridades buscan al sospechoso para esclarecer las dos muertes ocurridas en el sector Los Frailes.



El señalado como autor del hecho, un presunto miembro del Ejército de la República Dominicana, abandonó el lugar a pie tras el incidente.

En la escena, la Policía Científica recolectó dos casquillos calibre 9 milímetros y otros objetos para fines de investigación.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del señalado para que responda ante la justicia.

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Oportunamente se ofrecerán detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo.