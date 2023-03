Polémica por video de estudiantes bailando dembow en trajes típicos

En redes sociales circula un video donde unos jóvenes estudiantes vestidos con trajes típicos de los colores patrios de República Dominicana bailan al ritmo de dembow.

El video genera una ola de comentarios tanto de apoyo como de rechazo en las redes sociales. La ubicación y la fecha en que se grabó el video se desconocen.

Mientras algunos defienden la libertad de expresión y de baile de los jóvenes, otros lo consideran un acto de irrespeto a los símbolos patrios del país.

Las opiniones encontradas sobre el tema continúan generando controversia en las redes sociales.

«La Esperanza está en la juventud La Juventud bailando dembow con trajes típico🥲 Que viva RD», «Tenemos Ministro de Educación en RD? «, «Eso parece una escuela, habría que tomar cartas seriamente con su director», «No me identifico! No es mi merengue! Donde sea y quien sea que se haya presentado no fue en nombre de la Bella y rica República Dominicana» son algunos de los comentarios.