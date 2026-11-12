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Santo Domingo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Justiniano Montero Montero, anunció la instalación de tribunales móviles en los centros penitenciarios de República Dominicana que concentran la mayor cantidad de personas privadas de libertad,

Según explicó será con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y evitar traslados innecesarios de reclusos hacia otras jurisdicciones.

La iniciativa permitirá que determinadas actuaciones judiciales se realicen directamente en los recintos penitenciarios, donde los internos podrán presentar sus solicitudes y acciones legales a través de sus abogados, sin necesidad de desplazarse hasta las sedes judiciales tradicionales.

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Montero explicó que el proyecto se implementará de manera gradual y focalizada, tomando en cuenta la población carcelaria de cada establecimiento y las necesidades de atención judicial.

Tribunales móviles funcionarán en unidades adaptadas

El magistrado precisó que los tribunales móviles operarán en estructuras acondicionadas, similares a furgones, que podrán trasladarse entre distintos centros penitenciarios según las necesidades del servicio.

Aclaró que no existe la posibilidad de instalar una unidad permanente en todas las cárceles del país, por lo que se establecerá un sistema de rotación que permita atender progresivamente a diferentes recintos.

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«No hay posibilidad de instalar los tribunales móviles en todas las cárceles, pero sí es focalizado, porque en la medida en que se vaya avanzando con una de las cárceles, se puede llevar a otra«, explicó.

Prioridad para los centros con más internos El presidente de la SCJ señaló que la planificación contempla un mapa de los establecimientos penitenciarios con mayor concentración de internos, a partir del cual se determinarán las ubicaciones prioritarias.

La medida busca acercar los servicios judiciales a la población penitenciaria y reducir las dificultades logísticas asociadas al traslado de personas privadas de libertad, especialmente en centros con una elevada cantidad de internos.

Las Parras figura entre los centros preparados para recibir un tribunal

Montero indicó que el centro penitenciario Las Parras cuenta con las condiciones necesarias para disponer de un tribunal, por lo que figura entre los establecimientos que podrían incorporarse al proyecto.

Asimismo, recordó que este modelo de atención judicial ya ha sido implementado en diferentes recintos penitenciarios del país.

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Entre los antecedentes mencionó la cárcel de La Victoria, donde, según explicó, se instaló un tribunal móvil durante su gestión como director de Carrera Judicial.

También señaló la existencia de unidades en:

Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo , en San Cristóbal

, en San Cristóbal Rafey , en Santiago

, en Santiago Centro de Corrección y Rehabilitación de La Vega.

La propuesta anunciada por el nuevo presidente del Poder Judicial busca ampliar este mecanismo mediante una planificación que permita movilizar los tribunales hacia los centros con mayor demanda.

Retos de personal en el Poder Judicial

Poder Judicial enfrenta déficit de 65 jueces

Además de anunciar la ampliación de los tribunales móviles, Justiniano Montero abordó la falta de magistrados en distintas jurisdicciones del país, una situación que continúa representando un desafío para el funcionamiento del sistema judicial.

El presidente de la SCJ informó que el déficit de jueces se redujo de 90 a 65, luego de la incorporación de nuevos magistrados durante los últimos meses.

Precisó que, en los últimos once meses, fueron integrados 24 jueces, distribuidos en diferentes jurisdicciones del territorio nacional.

Actualmente, la Escuela Nacional de la Judicatura mantiene en formación a otros 40 abogados que aspiran a incorporarse a la carrera judicial.

Proponen incorporar jueces suplentes para fortalecer el servicio esto como parte de las medidas para enfrentar la falta de magistrados, Montero adelantó que presentará una propuesta ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia para aprovechar a los profesionales que participaron en los procesos de selección y permanecen en el registro de elegibles.

Capacitación para ampliar la disponibilidad de jueces

La iniciativa contempla capacitar a estos abogados y posteriormente designarlos como jueces suplentes de paz, una figura que, según explicó, continúa reconocida en la Constitución dominicana.

El magistrado sostuvo que este mecanismo permitiría disponer de personal judicial adicional para atender las necesidades de distintas jurisdicciones y apoyar proyectos como el de los tribunales móviles.

«Esos suplentes se designan donde están los jueces de paz titulares, y se logra tener jueces de paz disponibles para integrar este proyecto», manifestó.

Montero reconoció que la implementación de estas medidas requerirá una planificación logística para garantizar la movilidad y disponibilidad de los jueces.

La instalación de tribunales móviles forma parte de las iniciativas anunciadas por el nuevo presidente del Poder Judicial para mejorar el acceso a los servicios judiciales, particularmente de las personas privadas de libertad.