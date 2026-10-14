Poda de un árbol desata conflicto entre vecinos en Ciudad Juan Bosch

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Santo Domingo, República Dominicana. – La poda de un árbol en el residencial El Sembrador I, en Ciudad Juan Bosch, es la causa de un conflicto entre vecinos que casi termina en tragedia, según explicó la mujer que resultó amenazada por un hombre que llegó al lugar de manera violenta con una escopeta.
El hecho quedó captado en videos y se aprecia cuando un individuo impacta su vehículo contra otro en el estacionamiento de un bloque de edificios. El vehículo impactado pertenece a la señora Basilia Marrero, quien narró que todo se originó por la poda de un árbol, lo cual molestó a un vecino que, según los residentes, los mantiene en zozobra.
De acuerdo con declaraciones de otros residentes, el señor Enmanuel Marte Pepén es una persona conflictiva y violenta, y había amenazado con provocar un problema en el residencial.
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El hombre que aparece en los videos fuertemente armado y con actitud amenazante es el padre del joven que provocó el conflicto, y aseguró que su hijo tiene problemas de salud, justificando sus acciones.
Sobre el caso, la Policía Nacional informó que está investigando lo sucedido y que determinará la legalidad de las armas que portaba el señor que protagonizó el hecho.
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