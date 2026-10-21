PN recibe deportado de Jamaica por muerte de recolector de basura en Santiago

Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional recibió este martes a Jhovanny de Jesús Metz Cruz “Macho”, quien se encontraba prófugo en Jamaica. Lo deportaron al país por su estatus migratorio irregular, señalado como principal sospechoso de la muerte del conductor de un camión recolector de basura, atacado por una turba de motoristas en Santiago.

La recepción se produjo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), como resultado de un operativo coordinado con el Ministerio Público de la jurisdicción de Santiago, el Departamento de Asistencia Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República, el Departamento de Prófugos y Rebeldes de Santiago, la Unidad de Repatriados del Ministerio Público, INTERPOL, la Dirección General de Migración y la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional.

Tras su llegada, a Metz Cruz lo trasladaron al Vacacional de Haina, de la Dirección General de Migración, para agotar el procedimiento migratorio correspondiente. Posteriormente, lo entregarán a las autoridades de la jurisdicción de Santiago para que responda ante la justicia por su presunta vinculación con el caso.

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Al detenido lo señalan por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien falleció a consecuencia de heridas de arma blanca durante un incidente ocurrido en abril de este año.

De acuerdo con las informaciones disponibles, varios motoristas habrían perseguido al conductor desde la avenida Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez, hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde habría intentado refugiarse del grupo que presuntamente lo atacó.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y los organismos participantes, continúa los procedimientos correspondientes para que el caso lo conozcan las las autoridades judiciales competentes.