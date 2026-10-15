PN ocupa gran cantidad de piedras de larimar valorada en más de RD$1.5 millones

Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional recuperó la totalidad de una mercancía valorada en RD$1,500,000, propiedad de un comerciante de piedras de larimar, durante un allanamiento realizado en coordinación con el Ministerio Público en el Distrito Nacional. Por el caso, un hombre fue conducido para fines de investigación.

La intervención ejecutada por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos), mediante la orden judicial de allanamiento número 2026-AJ0088140, como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por el propietario de la empresa afectada.

Según la denuncia, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2026, cuando Jesús Ramos Viñas habría contactado al comerciante con el supuesto interés de comprar piedras de larimar procesadas y semiprocesadas. Posteriormente, lo trasladó al establecimiento ubicado en la calle Isabel La Católica, en la Zona Colonial.

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El denunciante alegó que, una vez en el lugar, Ramos Viñas y otro individuo identificado como «Omar», quien presuntamente portaba un arma de fuego, lo despojaron de la mercancía.