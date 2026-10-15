PN ocupa gran cantidad de piedras de larimar valorada en más de RD$1.5 millones

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional recuperó la totalidad de una mercancía valorada en RD$1,500,000, propiedad de un comerciante de piedras de larimar, durante un allanamiento realizado en coordinación con el Ministerio Público en el Distrito Nacional. Por el caso, un hombre fue conducido para fines de investigación.
La intervención ejecutada por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos), mediante la orden judicial de allanamiento número 2026-AJ0088140, como parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por el propietario de la empresa afectada.
Según la denuncia, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2026, cuando Jesús Ramos Viñas habría contactado al comerciante con el supuesto interés de comprar piedras de larimar procesadas y semiprocesadas. Posteriormente, lo trasladó al establecimiento ubicado en la calle Isabel La Católica, en la Zona Colonial.
El denunciante alegó que, una vez en el lugar, Ramos Viñas y otro individuo identificado como «Omar», quien presuntamente portaba un arma de fuego, lo despojaron de la mercancía.
Notas relacionadas
Asimismo, manifestó que lo retuvieron contra su voluntad y amenazado durante aproximadamente dos horas, mientras los implicados se negaban a devolver los productos y no realizaban el pago acordado.
Como resultado de las labores de inteligencia y seguimiento a la denuncia, las autoridades ejecutaron el allanamiento y recuperaron todos los bienes reportados como sustraídos. Durante el procedimiento condujeron a Fausto Omar Tiburcio Ramírez, a quien las investigaciones vinculan con el individuo apodado «Omar».
El caso se investiga preliminarmente por presuntos hechos de robo, estafa, amenazas y posibles infracciones a la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como a las disposiciones del Código Penal Dominicano que correspondan.
El conducido y las evidencias recuperadas quedaron a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
Te puede interesar
- Crearán certificación del larimar para verificar autenticidad y procedencia
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití