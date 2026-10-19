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PN localiza sano y salvo en Santiago a anciano desaparecido en el DN

Santo Domingo, RD.– La Policía Nacional localizó sano y salvo al señor Salvador Almonte, de 78 años, previamente reportado como desaparecido por sus familiares. Dijo que lo encontraron en Santiago de los Caballeros, apenas un día después de presentada la denuncia. La localización fue realizada por familiares del adulto mayor en la calle El Sol, […]

Gabriela Mora Encarnación
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La localización fue realizada por familiares del adulto mayor en la calle El Sol, donde se encontraba en buen estado de salud. Foto: Fuente externa
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Santo Domingo, RD.– La Policía Nacional localizó sano y salvo al señor Salvador Almonte, de 78 años, previamente reportado como desaparecido por sus familiares. Dijo que lo encontraron en Santiago de los Caballeros, apenas un día después de presentada la denuncia.

La localización fue realizada por familiares del adulto mayor en la calle El Sol, donde se encontraba en buen estado de salud y quedó bajo el cuidado de sus parientes.

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La denuncia fue presentada por su hijo, Robert Antonio Almonte Báez, quien informó que su padre había sido visto por última vez en la avenida del Zoológico, en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

Tras recibir la alerta, miembros del Departamento Operativo II de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), activaron las diligencias de búsqueda, inteligencia y seguimiento que contribuyeron a establecer su paradero.

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