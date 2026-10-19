PN localiza sano y salvo en Santiago a anciano desaparecido en el DN

Santo Domingo, RD.– La Policía Nacional localizó sano y salvo al señor Salvador Almonte, de 78 años, previamente reportado como desaparecido por sus familiares. Dijo que lo encontraron en Santiago de los Caballeros, apenas un día después de presentada la denuncia.

La localización fue realizada por familiares del adulto mayor en la calle El Sol, donde se encontraba en buen estado de salud y quedó bajo el cuidado de sus parientes.