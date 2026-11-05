PN identifica como «Peluca» a hombre caído ante agentes en Los Alcarrizos

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Santo Domingo, RD.- Un presunto delincuente murió durante un supuesto enfrentamiento con miembros del Dicrim en Santo Domingo Oeste.
Se trata de Enger Alberto Acosta Tejeda (Peluca), de 19 años, a quien las autoridades buscaban por varios hechos delictivos, atribuidos a la víctima.
De acuerdo con los reportes policiales, las autoridades hirieron a Peluca cuando trataban de apresarlo por tener en su contra cinco órdenes de arrestos, por lo que, lo llevaron al hospital Marcelino Vélez Santana donde falleció.
Según el expediente, alegadamente enfrentó a la Policía con una pistola de marca no legible serial número 84254 con un cargador de 30 capsulas.
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Agregan que Peluca había salido en libertad de la cárcel recientemente. Además, las autoridades confirmaron ocho atracos cometidos por el occiso, junto al haitiano Suleiodo Dolce, (alias) Kiko y/o el Malo, por lo que los buscaban para apresarlo y ponerlo nuevamente a disposición de la justicia.
En los últimos días la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales Santo Domingo Oeste al mando del coronel Gerson Acosta Polanco, ha intensificado la persecución en contra de delincuentes por tener en su contra órdenes de arrestos por diferentes delitos, en Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand.
Sobre las acciones de los delincuentes el activista social de este municipio Los Alcarrizos, Nelson Piter, llamó a los delincuentes a desistir de sus actividades delictivas y a que respeten la vida de todos los ciudadanos, incluyendo la de los policías.
Por Donald Troncoso
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