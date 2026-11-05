PN identifica como «Peluca» a hombre caído ante agentes en Los Alcarrizos

Santo Domingo, RD.- Un presunto delincuente murió durante un supuesto enfrentamiento con miembros del Dicrim en Santo Domingo Oeste.

Se trata de Enger Alberto Acosta Tejeda (Peluca), de 19 años, a quien las autoridades buscaban por varios hechos delictivos, atribuidos a la víctima.

De acuerdo con los reportes policiales, las autoridades hirieron a Peluca cuando trataban de apresarlo por tener en su contra cinco órdenes de arrestos, por lo que, lo llevaron al hospital Marcelino Vélez Santana donde falleció.

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Según el expediente, alegadamente enfrentó a la Policía con una pistola de marca no legible serial número 84254 con un cargador de 30 capsulas.