Video | Desmantelan presunta red dedicada a la impresión de cheques falsos

Moca, Espaillat,RD.-La Policía Nacional, a través la Dirección Regional Espaillat informó que agentes de la Subdirección de Investigaciones (DICRIM), junto a representantes del Ministerio Público, desarticularon una red criminal dedicada a la impresión, falsificación y cobro ilícito de cheques fraudulentos mediante un operativo de allanamiento.

Durante la intervención, apresaron a cuatro hombres presuntamente integrados a esta estructura delictiva. A los capturados los identificaron como Julio Cesar Tavares Tavares, de 27 años, residente en calle principal sector Bella Vista, Santiago de los Caballeros. También, a Pablo Roberto Marte Vargas, de 51 años, residente en la calle principal número 10, sector Paraíso, Santiago de los Caballeros. De igual formal, Luciano Leger Ferreras, de 61 años, residente en la calle número 9, sector Los Mina, Santo Domingo Este. El último, Leandy Antonio, de 23 años, residente en la calle María Mercedes Los Castillos, Santiago de los Caballeros.

En el lugar del allanamiento, las autoridades ocuparon múltiples equipos tecnológicos, herramientas de impresión y diversos objetos e insumos utilizados de forma directa para la elaboración y alteración de los documentos financieros.