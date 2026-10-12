Video | Desmantelan presunta red dedicada a la impresión de cheques falsos

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Moca, Espaillat,RD.-La Policía Nacional, a través la Dirección Regional Espaillat informó que agentes de la Subdirección de Investigaciones (DICRIM), junto a representantes del Ministerio Público, desarticularon una red criminal dedicada a la impresión, falsificación y cobro ilícito de cheques fraudulentos mediante un operativo de allanamiento.
Durante la intervención, apresaron a cuatro hombres presuntamente integrados a esta estructura delictiva. A los capturados los identificaron como Julio Cesar Tavares Tavares, de 27 años, residente en calle principal sector Bella Vista, Santiago de los Caballeros. También, a Pablo Roberto Marte Vargas, de 51 años, residente en la calle principal número 10, sector Paraíso, Santiago de los Caballeros. De igual formal, Luciano Leger Ferreras, de 61 años, residente en la calle número 9, sector Los Mina, Santo Domingo Este. El último, Leandy Antonio, de 23 años, residente en la calle María Mercedes Los Castillos, Santiago de los Caballeros.
En el lugar del allanamiento, las autoridades ocuparon múltiples equipos tecnológicos, herramientas de impresión y diversos objetos e insumos utilizados de forma directa para la elaboración y alteración de los documentos financieros.
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Según el reporte policial, los detenidos, durante los cuestionamientos de los investigadores, admitieron haber cometido el hecho en compañía de otros hombres.
Identificarona sus presuntos cómplices como: Manuel, Pedro, Anthony, Juancito y El Viejo y/o Capitaleño, quienes se encuentran (prófugos).
El parte policial agrega que, las autoridades activan la localización y busqueda de los demás implicados para su captura y posterior sometimiento a la acción de la justicia.
Tanto los arrestados como las evidencias incautadas se encuentran bajo la custodia policial para ser enviados al Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes
La Policía Nacional reafirma su compromiso de seguir combatiendo el delito en todas sus formas para garantizar el orden público y la seguridad en toda la provincia.
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