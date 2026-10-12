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Buscan a “Llaverito” por rapto y agresión sexual a menor en Villa Mella

La Policía busca a Ángel Llavero Correa, alias “Llaverito”, por su presunta implicación en el rapto y la agresión sexual contra una adolescente de 15 años en Villa Mella.

Marianny Valdez
Fotografía de Ángel Llavero Correa, alias “Llaverito”, a quien la Policía Nacional señala como presunto implicado en el rapto y la agresión sexual contra una adolescente en Villa Mella.
Ángel Llavero Correa, alias “Llaverito”, buscado por rapto y agresión sexual a menor.
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La Policía Nacional presentó este lunes una fotografía de Ángel Llavero Correa, alias “Llaverito”, señalado como el segundo presunto implicado en el rapto y la agresión sexual contra una adolescente de 15 años, ocurrido en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que por este caso resultó apresado anoche David Guzmán, de 28 años, quien permanece bajo atenciones médicas en el Hospital Universitario Docente Dr. Ney Arias Lora.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la adolescente habría resultado sacada por la fuerza de una vivienda. Posteriormente, la trasladaron a un solar baldío, donde presuntamente resultó agredida sexualmente.

Pesqueira explicó que Guzmán presenta golpes cuyas circunstancias están bajo investigación, mientras las autoridades procuran establecer las condiciones en que se produjo su detención.

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La Policía Nacional exhortó a Llavero Correa a entregarse por la vía que considere pertinente. Asimismo, informó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades correspondientes.

La institución ofrecerá mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

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ETIQUETAS:Agresión sexualHospital Ney Arias LoraDiego PesqueiraPolicía Nacional
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