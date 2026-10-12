Buscan a “Llaverito” por rapto y agresión sexual a menor en Villa Mella

La Policía Nacional presentó este lunes una fotografía de Ángel Llavero Correa, alias “Llaverito”, señalado como el segundo presunto implicado en el rapto y la agresión sexual contra una adolescente de 15 años, ocurrido en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que por este caso resultó apresado anoche David Guzmán, de 28 años, quien permanece bajo atenciones médicas en el Hospital Universitario Docente Dr. Ney Arias Lora.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la adolescente habría resultado sacada por la fuerza de una vivienda. Posteriormente, la trasladaron a un solar baldío, donde presuntamente resultó agredida sexualmente.

Publicidad

Pesqueira explicó que Guzmán presenta golpes cuyas circunstancias están bajo investigación, mientras las autoridades procuran establecer las condiciones en que se produjo su detención.