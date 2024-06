PN apresa hombre acusado de asaltar ciudadana que se dirigía hacia su trabajo junto a sus hijos

Barahona, RD.-Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) arrestaron a un reconocido delincuente por el hecho de asaltar a punta de pistola a una mujer junto a sus hijos cuando se dirigía a su lugar de labores en la provincia de Barahona.

Se trata de Leonel Escarlat Mercedes Feliz (a) La Marrana, de 28 años, quien tenía en su contra la orden de arresto No. 589-01-2024-AJ-00100.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió el 2 de abril del año en curso cuando la ciudadana se dirigía a su trabajo a bordo de su pasola. La misma en compañía de sus dos hijos adolescentes de 13 y 16 años. Estos fueron atracados por dos delincuentes que vestían con casco negro, guantes y abrigos.

La mujer y sus vástagos fueron encañonados con un revólver y despojada de la citada passola, su cartera con sus utensilios de trabajo, su celular. Además de la suma de 10,000 pesos en efectivo. Durante el asalto, los antisociales le tumbaron su computadora portátil, la cual sufrió daños en la pantalla.

El detenido se puso a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Otros asaltos

Los residentes de la comunidad de Los Gringos, en Haina califican esta localidad como la tierra de nadie, por la delincuencia desenfrenada que mantiene atemorizados a este sector.

Los lugareños en la zona calificaron de desesperante la situación que viven, ya que no tienen tranquilidad debido a la ola de robos y atracos.

“Los ladrones no nos dejan dormir, uno no puede estar tranquilo con los ladrones, no tenemos tranquilidad”, denunció Rosa Pérez.

En ese sentido, la joven Miguelina Perdomo, quien también reside en el barrio Los Gringos, dijo que al momento de ir a su lugar de trabajo, debe salir sin dinero. También sin ningún objeto de valor por miedo a ser víctima de un asalto.