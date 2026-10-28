PN apresa a cinco hombres a los que ocupa armas de distintos calibres

Santo Domingo, RD.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con el Ministerio Público y unidades preventivas, ocupó 11 armas de fuego. Entre ellas, cinco fusiles, una subametralladora tipo Uzi y dos pistolas.

También, una escopeta y dos armas antiguas, durante operativos realizados en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Peravia, donde detuvieron a cinco hombres.

Los arrestados son Francisco Antonio Moreno Gratini, de 35 años; Lisardo Jesús Medrano Rojas; Edwin Rafael Gómez, de 49; Juan Carlos Díaz Yturrino, de 39, y Héctor Albeury Percel, de 40.

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Operativos en Santo Domingo

Mediante labores de inteligencia y seguimiento, agentes de DINTEL ocuparon cinco fusiles, una subametralladora tipo Uzi y una pistola calibre 9 milímetros. Además de cargadores, municiones, tres celulares y RD$10,300 en efectivo. Desarticularon una presunta estructura dedicada a la comercialización ilegal de armas de alto calibre.