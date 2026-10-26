PLD atribuye crisis avícola a permisos de importación

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la asignación de permisos de importación de pollo estaría agravando la crisis del sector avícola nacional y llevando a los productores a trabajar con pérdidas. La organización opositora pidió al Gobierno auditar estas autorizaciones y explicar los criterios utilizados por el Ministerio de Agricultura para otorgarlas.

La denuncia se produce en medio de los elevados precios de la carne de pollo para los consumidores. También la caída del precio que reciben los productores por la libra de pollo vivo en las granjas.

Según explicó el PLD, la situación amenaza la sostenibilidad de la producción nacional y requiere medidas urgentes para proteger a los avicultores.

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PLD alerta sobre pérdidas en la producción de pollo El secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, afirmó que en un período de seis semanas el precio de la libra de pollo vivo en granja bajó de aproximadamente RD$45 a menos de RD$32. Sin embargo, sostuvo que el costo de producción ronda los RD$41.20 por libra. Esta diferencia representa pérdidas aproximadas de RD$9.20 por cada libra vendida al precio de RD$32, y mayores si el precio cae por debajo de ese monto. La organización atribuyó parte de la situación a los permisos de importación de pollo que, según denunció, se otorgan de manera discrecional desde el Ministerio de Agricultura. Publicidad Ante este escenario, el PLD reclamó una auditoría de las autorizaciones concedidas y una explicación oficial sobre su distribución.

Para enfrentar la crisis que denuncia, el partido opositor planteó ocho medidas dirigidas a proteger a los productores. También revisar las importaciones de carne de pollo. Entre sus principales propuestas figuran: Publicidad Suspender los permisos de importación de pollo , como medida para revisar su impacto en la producción nacional.

, como medida para revisar su impacto en la producción nacional. Auditar los permisos otorgados durante los últimos 12 meses , a fin de verificar cómo fueron asignados.

, a fin de verificar cómo fueron asignados. Establecer un precio de RD$60 por libra de pollo para el consumidor, según la propuesta presentada por la organización. El PLD considera que estas acciones contribuirían a revisar las condiciones del mercado y a buscar un equilibrio entre los costos que enfrentan los productores y el precio que pagan los consumidores. PLD pide explicaciones al Ministerio de Agricultura La organización insistió en que el Gobierno debe aclarar cómo se conceden los permisos de importación y qué criterios se utilizan para determinar sus beneficiarios. Según el PLD, la diferencia entre el precio de venta en granja y el costo de producción coloca a los avicultores en una situación económica difícil.

POR: Francis Zabala.