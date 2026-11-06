PLD denuncia deterioro institucional a un día del aniversario de la Constitución

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresaron preocupación por el deterioro institucional del país, a un día de conmemorarse el 182 aniversario de la Constitución dominicana.

Los miembros del Comité Político consideraron que esta situación debe preocupar a todos los ciudadanos. También señalaron que existe descontento con el Gobierno por las dificultades económicas que enfrenta la población.

Durante sus declaraciones, Juan Temístocles Montás se refirió a la marcha anunciada por el expresidente Leonel Fernández para protestar contra el alto costo de la vida.

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Montás indicó que el PLD participará únicamente en las actividades que organice como partido.

Sobre la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el dirigente valoró la decisión como una buena elección.

Los dirigentes ofrecieron estas declaraciones durante una ofrenda floral en el Monumento a la Constitución, en San Cristóbal, la tarde de este jueves.

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La actividad se realizó en vísperas del aniversario de la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844.