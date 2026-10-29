DGII recuerda fecha límite para adoptar la nueva facturación electrónica

¿Qué es la facturación electrónica?

La facturación electrónica permite emitir y recibir comprobantes fiscales en formato digital. Estos documentos tienen validez legal si cumplen con los requisitos establecidos por la DGII.

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A diferencia de una factura común en PDF, el comprobante electrónico se genera en un formato llamado XML. También incluye una firma digital que permite verificar su autenticidad.

El emisor envía la factura a la DGII para su validación. Luego, la remite al cliente por los medios establecidos para este proceso.

Este sistema busca agilizar la facturación, reducir los costos administrativos y facilitar el control de las operaciones comerciales. También ayuda a mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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Plazo hasta noviembre

La DGII recordó que los contribuyentes Pequeños, Micro y No Clasificados tienen hasta el 15 de noviembre de 2026 para incorporarse a la facturación electrónica, tras la prórroga concedida.

La institución informó que cuenta con 195 proveedores autorizados que ofrecen soluciones tecnológicas para facilitar el uso del sistema.

Ante la cercanía de las fechas límite, la DGII exhortó a los contribuyentes a completar los ajustes necesarios para cumplir con el calendario y evitar inconvenientes en sus operaciones.