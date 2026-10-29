DGII recuerda fecha límite para adoptar la nueva facturación electrónica

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recordó que el 31 de octubre vence el plazo para que los contribuyentes Grandes Locales y Medianos utilicen comprobantes fiscales no electrónicos tipo «B».
A partir del 1 de noviembre de 2026, estos contribuyentes deberán emitir sus facturas exclusivamente en formato electrónico mediante comprobantes tipo «E». Después de esa fecha, solo podrán usar comprobantes no electrónicos en casos excepcionales de contingencia, según las condiciones del Reglamento núm. 587-24.
Notas relacionadas
¿Qué es la facturación electrónica?
La facturación electrónica permite emitir y recibir comprobantes fiscales en formato digital. Estos documentos tienen validez legal si cumplen con los requisitos establecidos por la DGII.
A diferencia de una factura común en PDF, el comprobante electrónico se genera en un formato llamado XML. También incluye una firma digital que permite verificar su autenticidad.
El emisor envía la factura a la DGII para su validación. Luego, la remite al cliente por los medios establecidos para este proceso.
Este sistema busca agilizar la facturación, reducir los costos administrativos y facilitar el control de las operaciones comerciales. También ayuda a mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Plazo hasta noviembre
La DGII recordó que los contribuyentes Pequeños, Micro y No Clasificados tienen hasta el 15 de noviembre de 2026 para incorporarse a la facturación electrónica, tras la prórroga concedida.
La institución informó que cuenta con 195 proveedores autorizados que ofrecen soluciones tecnológicas para facilitar el uso del sistema.
Ante la cercanía de las fechas límite, la DGII exhortó a los contribuyentes a completar los ajustes necesarios para cumplir con el calendario y evitar inconvenientes en sus operaciones.
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