Movimiento que respalda a Raquel Peña lanza plataforma digital rumbo a 2028

El movimiento Plataforma AP lanzó su página web oficial, raquel28.com, este jueves 5 de noviembre. La organización promueve la precandidatura presidencial de Raquel Peña para las elecciones de 2028.

El grupo coordina sus actividades dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Además, busca sumar seguidores mediante una herramienta digital.

A través del botón «Súmate», los interesados pueden entrar a plataformaap.com. Allí registran su número de cédula y teléfono. Según el movimiento, el sistema organiza los datos por provincia y sector. También verifica la información y evita registros repetidos.

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Asimismo, Plataforma AP informó que la herramienta cumple con la Ley 172-13 sobre protección de datos personales.

Movimiento amplía su presencia en el PRM

Rafael Adolfo Pérez de León coordina el proyecto. Según explicó, la organización busca ampliar su presencia en distintas zonas del país.

En las últimas semanas, el grupo realizó varias juramentaciones. Por ejemplo, el pasado 1 de noviembre sumó a más de cien dirigentes de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional.

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Además, incorporó a la estructura de Los Alcarrizos el 19 de octubre. También integró al dirigente Elías Hasboun a la dirección del proyecto en la capital.

Por otro lado, el movimiento destacó los resultados de la encuesta ACD Media de octubre, publicada por Diario Libre. El estudio registró un 9.5 % de preferencia por Raquel Peña entre los miembros del PRM. En agosto, la cifra era de 6.5 %.

La encuesta incluyó a 1,200 personas y reportó un nivel de confianza de 95 %. Además, el equipo realizó el trabajo de campo del 9 al 11 de octubre de 2026.

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Pérez de León afirmó que el movimiento busca llegar a la convención interna con presencia en cada municipio. También llamó a promover una competencia basada en propuestas y respeto entre los miembros del partido.

Pérez de León dirige el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). El Gobierno lo designó en ese cargo en agosto de 2025.