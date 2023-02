Piloto aéreo denuncia, influencia política y negligencia de fiscales facilitan traslado ilegal de sus hijas

SANTO DOMINGO, RD.- Influencia política, negligencia de fiscales, complicidad de personal de la Dirección General de Migración (DGM) y violación del debido proceso por parte del consulado americano en República Dominicana, son los principales factores que jugaron en contra del piloto de transporte de línea área, Jimmy Mejía, para que sus dos hijas, menores de edad, fueran sacadas del país y llevadas por su madre hacia Estados Unidos de forma irregular.

Al participar en la entrevista especial del programa Despierta con CDN, Mejía alega que su expareja se valió de declaraciones falsas para renovar el pasaporte de una de sus hijas, al tiempo de asegurar que el consulado americano en República Dominicana habría entregado los pasaportes de las menores sin el consentimiento del padre, porque presuntamente recibieron instrucciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Cuando fui al consulado americano a reclamarle y preguntarle cómo es posible que ella haya renovado el pasaporte sin mi consentimiento, estuve con dos cónsul y la señora Alaine Gutiérrez. Lo que me dicen es: llamaron de la Procuraduría. Digo, pero ese no es el procedimiento para renovar el pasaporte sin mi consentimiento”, explica el piloto.

Y, prosigue: “Cuando me entero que las niñas estaban viajando sin mi consentimiento y permiso, le pongo una oposición en Migración. La señora (madre de las jóvenes) al no estar de acuerdo, vamos a los tribunales y ella no logra convencer al juez de hacer el levantamiento de la oposición que tienen las niñas para salir del país”.

Salida ilegal

Narra que días después que el tribunal rechazó el levantamiento de la oposición, la mujer intentó salir del país con sus hijas por el Aeropuerto Internacional del Cibao, en donde la habrían detenido por espacio aproximado de 2 horas. “Después de varios días hace un segundo intento por el Aeropuerto Internacional de Las Américas y la devuelven después que había burlado la seguridad de Migración”, agrega.

Sin embargo, afirma que al tercer día logró cruzar Migración sin dejar rastros en presunta complicidad con personal de la institución y dirigentes del partido político al que ella pertenece. “En los videos se ve que las niñas cruzan, el oficial de Migración no pasa los pasaportes y obviamente no se genera la alerta de oposición que tienen las dos menores”, añade.

Comenta que debido a la situación, acudió al tribunal para hacer valer sus derechos, y luego de tres citas sin acudir a las audiencias, se dictó orden de rebeldía en contra de esta.

Indica que volvió al tribunal y consiguió que un juez emitiera una orden de captura internacional en contra de la dama, contra la cual ya pesaba una orden de rebeldía desde hace un año.

Fiscal de provincia Espaillat desacata orden de juez

Sin embargo, afirma que el fiscal titular de la provincia Espaillat simplemente solicitó a la Comisión Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emitiera un control migratorio, en desacato a las órdenes de captura internacional y desacato que había en su contra.

“Él se niega a hacer lo que ordenó el juez, una captura internacional, como muchas otras personas en el Ministerio Público. Los jeuces emiten sentencias y los miembros del Ministerio Público hacen lo que ellos entienden que es correcto, en pleno desacato a las decisiones judiciales”,

Por otra parte, el piloto sostiene que en adición a lo señalado tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual ordena que le devuelvan todas sus pertenencias, incluyendo celular, computadora, uniforme, carnet de trabajo y un sin muero de cosas.

No obstante, puntualiza que la señora está negada a conciliar un acuerdo y entregar sus pertenencias, razón por la que se ve en la necesidad de acudir a la procuradora Miriam Germán y a la Directora General de Persecución del Ministerio Público, que dirige la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien le habría aconsejado con trate de llegar a un acuerdo con su expareja, lo que, según dijo, ha sido imposible pese a variados intentos que ha realizado.

“Tengo una querella en la Fiscalía de Santo Domingo Este desde abril de 2021. Inclusive, yo tenía una cita hoy con el magistrado Diógenes Quezada, que es el que está llevando el caso, y me cancela la cita. Ni siquiera me llama a mí ni a mi abogado, llama a otro abogado para decir que no será hoy y que será mañana. La Fiscalía no ha hecho nada y me veo obligado a acudir a la magistrada Miriam German para que tome cartas en el asunto”, concluye el piloto aéreo.