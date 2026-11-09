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La Bombita, Azua, RD.– El director de una escuela del un sector vulnerable de Azua, pidió a las autoridades destinar parte de los RD$630 millones que pretendían invertir en kits de habichuelas con dulce a la ampliación del centro educativo.
Duvan López, sacerdote y director de la escuela, dijo que el centro educativo requiere intervención, debido al hacinamiento en las aulas y a que los niños del nivel inicial reciben docencia en espacios improvisados.
Agregó que, la situación que se vive en la escuela José Francisco Peña Gómez, en La Bombita, es urgente, ya que los niños reciben el pan de la enseñanza en un área improvisada.
Ante esta situación, el padre Duván, responsable del centro educativo, pide una ampliación urgente de la escuela, y escuchen cómo lo reclama.
El religioso enfatizó que lleva 13 años solicitando la obra de una nueva edificación para este centro educativo, pero, según manifestó, todo se ha quedado en esos cuentos que hacen los políticos.
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La falta de espacio es tan crítica que en una pequeña área funcionan, literalmente amontonados, la biblioteca, Orientación, Coordinación, Informática y hasta el salón de docentes. ¡Como dice el populoso refrán, están más apretados que sardinas en lata!
En el plantel cuentan con un terreno y solo esperan que las autoridades miren hacia La Bombita, escuchen este reclamo y piensen en la educación de los niños de familias pobres.
Por Marcos Lorenzo
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