Personal administrativo de hospitales exige aumento salarial

Organizaciones sindicales que representan al personal administrativo de los hospitales públicos exigieron al presidente Luis Abinader y a las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) cumplir con el compromiso de responder a sus demandas de aumento salarial.

Las representantes sindicales recordaron que, durante una reunión celebrada el pasado 17 de agosto, las autoridades se comprometieron a ofrecer una respuesta en un plazo de 15 días. Sin embargo, aseguran que todavía esperan una solución a sus reclamos.

El principal pedido de los gremios es un aumento salarial para los trabajadores administrativos de los hospitales públicos, quienes, según denunciaron, reciben sueldos de apenas RD$10,000 mensuales desde el año 2010.

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Las sindicalistas consideran que ese ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, especialmente ante el aumento del costo de la vida.