Personal administrativo de hospitales exige aumento salarial

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Organizaciones sindicales que representan al personal administrativo de los hospitales públicos exigieron al presidente Luis Abinader y a las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) cumplir con el compromiso de responder a sus demandas de aumento salarial.
Las representantes sindicales recordaron que, durante una reunión celebrada el pasado 17 de agosto, las autoridades se comprometieron a ofrecer una respuesta en un plazo de 15 días. Sin embargo, aseguran que todavía esperan una solución a sus reclamos.
El principal pedido de los gremios es un aumento salarial para los trabajadores administrativos de los hospitales públicos, quienes, según denunciaron, reciben sueldos de apenas RD$10,000 mensuales desde el año 2010.
Las sindicalistas consideran que ese ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, especialmente ante el aumento del costo de la vida.
Notas relacionadas
Reclaman respuesta del Servicio Nacional de Salud
Las representantes de las organizaciones sindicales reconocieron que algunas de sus demandas requieren decisiones del Gobierno central. No obstante, afirmaron que otras solicitudes corresponden directamente a la administración del Servicio Nacional de Salud.
En ese sentido, señalaron al director del SNS, Julio Landrón, como una de las autoridades con capacidad para resolver asuntos administrativos internos que, a su juicio, no requieren mayores trámites.
Las sindicalistas cuestionaron la falta de acciones para atender estas demandas y reiteraron su llamado a las autoridades para que cumplan los compromisos asumidos.
Personal administrativo denuncia discriminación
Las representantes sindicales también destacaron la importancia del trabajo que realiza el personal administrativo en los hospitales públicos.
Aseguraron que estos empleados desempeñan funciones necesarias para el funcionamiento de los centros de salud, pero consideran que sus aportes no reciben el reconocimiento correspondiente.
Por esa razón, manifestaron sentirse discriminadas frente a otros sectores del sistema sanitario y reclamaron mejores condiciones laborales y una remuneración acorde con sus responsabilidades.
Sindicatos advierten que podrían tomar nuevas medidas
Aunque las organizaciones no revelaron cuáles serán sus próximos pasos, advirtieron que podrían adoptar acciones si las autoridades continúan sin responder a sus demandas.
Las representantes insistieron en que esperan una solución a sus reclamos salariales y al cumplimiento de los compromisos asumidos durante las conversaciones con las autoridades.
Te puede interesar
- «En la Red Pública no existe copago» reitera el Servicio Nacional de Salud
- Aumento de combustibles premium genera quejas entre conductores
- UASD aclara que Facultad de Salud no aprobó aumento del derecho de tesis
- OD exige al Gobierno dejar sin efecto recargo de un 25 % a la energía solar
- Estudiantes de la FCS marcharán contra aumento de tesis en la UASD