¿Perdiste tu pasaporte dominicano durante un viaje? Esto debes hacer

¿Dónde acudir en Estados Unidos?

Los dominicanos que pierdan su pasaporte en Estados Unidos pueden acudir a los consulados dominicanos ubicados en ciudades como Nueva York, Miami, Boston, Nueva Jersey, Orlando y Filadelfia.

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Estas oficinas ofrecen asistencia para gestionar una carta de ruta o solicitar la reposición del documento.

En Nueva York, por ejemplo, el trámite de la carta de ruta cuesta US$50 y puede entregarse el mismo día. El consulado está ubicado en el 1501 de Broadway, cuarto piso, y atiende consultas en el teléfono (212) 768-2480.

También puedes resolverlo en Europa

La asistencia consular dominicana no se limita a Estados Unidos. Los ciudadanos que pierdan su documento durante un viaje por Europa también pueden solicitar una carta de ruta en las representaciones diplomáticas correspondientes.

En España, la Embajada de República Dominicana contempla la emisión de este documento provisional. Entre los requisitos publicados figuran una identificación que permita acreditar la nacionalidad dominicana, una fotografía reciente y la denuncia policial cuando se trate de una pérdida.

La sede informa que el trámite puede tardar entre 10 minutos y dos horas, dependiendo de la cantidad de solicitudes y la disponibilidad del personal. Además, advierte que los requisitos adicionales pueden variar según el caso.

En Barcelona, el Consulado General también ofrece el servicio de carta de ruta para viajes de emergencia. Su página consular publica un costo de 50 euros y señala que la entrega se realiza el mismo día de la solicitud.

Otra opción está disponible en Países Bajos. El Consulado General dominicano en La Haya contempla la emisión del pasaporte provisional para quienes necesiten regresar al territorio nacional. Entre los documentos solicitados figuran una identificación dominicana, una fotografía reciente y la denuncia policial por pérdida del pasaporte.

¿Y si estás en América Latina?

Los dominicanos que se encuentren en otros países de América Latina también pueden acudir a las oficinas consulares para solicitar asistencia.

En Ecuador, por ejemplo, la Embajada de República Dominicana contempla la emisión de cartas de ruta para ciudadanos que hayan perdido su pasaporte o no dispongan de uno vigente.

La institución solicita un documento que permita identificar al ciudadano como dominicano, una fotografía reciente y, cuando corresponda, el acta de denuncia presentada ante la Policía.

El tiempo de obtención publicado por esa sede oscila entre 10 minutos y dos horas, sujeto a la disponibilidad del personal y las solicitudes pendientes.

¿Cómo solicitar un pasaporte nuevo?

Si el viajero no necesita regresar inmediatamente a República Dominicana y desea continuar su recorrido internacional, puede consultar con el consulado la posibilidad de tramitar una nueva libreta de pasaporte.

Este procedimiento es diferente de la carta de ruta, ya que permite obtener un documento regular para realizar futuros viajes internacionales.

Para la reposición por pérdida, el MIREX establece entre los requisitos la denuncia ante la Policía local o una declaración jurada de pérdida, el acta de nacimiento con código QR, una fotografía reciente y la cédula de identidad y electoral. También se puede presentar una copia del pasaporte extraviado, si se conserva.

El tiempo de obtención publicado para este servicio es de tres a 10 días laborables, aunque puede variar según la sede consular y la disponibilidad de los equipos para imprimir el documento.

Consulta el consulado más cercano

Antes de acudir a una oficina consular, se recomienda verificar los requisitos, horarios de atención, costos y tiempos de entrega, debido a que cada representación puede establecer condiciones adicionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene un directorio de sus consulados en el exterior, donde los ciudadanos pueden localizar las oficinas disponibles en diferentes países y consultar sus datos de contacto.

De esta manera, los dominicanos que pierdan su pasaporte durante un viaje pueden identificar la sede consular correspondiente y conocer las alternativas para resolver la situación, ya sea mediante un documento provisional para regresar al país o la solicitud de una nueva libreta.