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El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, afirmó que la crisis de Haití no puede enfrentarse únicamente mediante operaciones militares contra las pandillas, debido a que el problema de fondo es la existencia de un Estado fallido y capturado por el crimen organizado transnacional.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Castillo planteó que el continente americano debe impulsar una respuesta internacional más amplia, que combine acciones de seguridad con un proceso de reconstrucción institucional en Haití.

“El problema de Haití no son las pandillas. El problema de Haití es que esa nación histórica, emblemática en algunos aspectos, tiene un Estado fallido, un Estado desvertebrado, capturado por el crimen organizado transnacional”, expresó.

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El dirigente político consideró que el país representa el escenario ideal para demostrar la efectividad del denominado Escudo de las Américas, pero advirtió que esta iniciativa fracasaría si se limita a una ofensiva contra los grupos armados.

A su juicio, el despliegue de esa fuerza debe ser una etapa previa a la convocatoria de una conferencia internacional que discuta cómo reconstruir el Estado haitiano desde sus bases.

El dirigente político presentó durante la entrevista su libro «Haití y los intereses nacionales» / Félix de la Cruz

“Se necesita convocar una conferencia internacional seria, en las Américas, en primer lugar, y luego internacionalmente discutir lo que sería el enorme desafío de reconstruir el Estado haitiano desde sus bases”, manifestó.

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Advierte sobre riesgos para República Dominicana

Castillo sostuvo que la crisis haitiana tiene implicaciones directas para República Dominicana y advirtió que una mayor desestabilización de la isla podría provocar un escenario de confrontación entre poblaciones.

“Si se desestabiliza la isla, lo hemos dicho, se va a desestabilizar la región, y eso sería una tragedia”, señaló.

El presidente de la FNP afirmó que República Dominicana debe ser uno de los países que más promueva una solución internacional a la situación haitiana, debido a las consecuencias que tendría para su territorio la prolongación del conflicto.

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Asimismo, consideró que la política exterior del presidente Luis Abinader ha planteado correctamente que no existe una solución dominicana a los problemas de Haití, pero sostuvo que ese discurso debe estar acompañado de medidas internas coherentes.

En ese sentido, mencionó la protección de la frontera, la defensa del mercado laboral y la aplicación de reformas estructurales como elementos necesarios para respaldar la posición dominicana ante la comunidad internacional.

Cuestiona falta de unidad en la política haitiana

El dirigente político también criticó que los esfuerzos para establecer una política de Estado frente a la crisis haitiana no hayan logrado mantener el respaldo de todos los sectores políticos.

Recordó que organizaciones y figuras importantes reforzaron la postura interna de la República Dominicana hacia el exterior sobre el tema haitiano.

28 organizaciones políticas firmaron el acuerdo.

14 universidades se sumaron al apoyo.

Un presidente y tres expresidentes enviaron una carta a la ONU.

Castillo lamentó que, después de los avances iniciales, surgieran diferencias dentro del propio oficialismo y otros sectores que, a su entender, debilitaron la continuidad de las medidas contempladas.

“Si todos hubiéramos confluido, como nosotros se lo reclamamos a ellos, eso se hubiera convertido en una sólida política de Estado y hubiera mandado la señal que hay que mandar al mundo”, expresó.

Pide una respuesta continental

Castillo insistió en que la crisis haitiana debe asumirse como una responsabilidad del continente y no dejarse exclusivamente en manos de países de otras regiones.

Al referirse a las anteriores misiones internacionales, recordó que el retiro de la MINUSTAH dejó un vacío de seguridad que, según explicó, favoreció la proliferación de grupos armados.

También cuestionó las dificultades para desplegar las fuerzas internacionales que se han propuesto intervenir en Haití y sostuvo que los países americanos deben asumir un papel más activo.

“Hay que hacer una enorme rectificación”, manifestó, al insistir en que el Escudo de las Américas debe demostrar su capacidad para contribuir a enfrentar la crisis en territorio haitiano.