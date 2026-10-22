Pelegrín Castillo alerta sobre posible éxodo masivo desde Haití hacia RD

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, advirtió que los recientes acontecimientos en Haití y las operaciones internacionales en ese país podrían contribuir a una escalada del conflicto armado y provocar un éxodo masivo de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana.
En una declaración sobre la situación de Haití y la región del Caribe, Castillo, quien también es vicepresidente político de la Unión de Partidos Latinoamericanos, afirmó que los acontecimientos recientes estarían dirigidos a intensificar el conflicto y la desestabilización regional.
El dirigente político se refirió al secuestro de cuatro integrantes salvadoreños de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de combatir las pandillas en Haití, al considerar que el hecho podría formar parte de una provocación.
“Tiene todas las características de una provocación o trampa montada con el propósito de que sea el presidente Bukele y las tropas de El Salvador los que detonen una fase de escalamiento del conflicto armado en Haití”, sostuvo.
Castillo afirmó que, a su juicio, la prolongación de la crisis haitiana podría responder a intereses que buscan generar consecuencias para el territorio dominicano.
“Hemos advertido en reiteradas ocasiones que el objetivo estratégico real que se procura tras la aparente falta de interés de una solución seria a los conflictos de Haití es desencadenar un éxodo masivo y forzado de población haitiana hacia el territorio nacional dominicano”, expresó.
Notas relacionadas
Advierte sobre posible crisis migratoria
El presidente de la FNP señaló que un escenario de desplazamiento masivo podría dar lugar a solicitudes de refugio y a la instalación de campamentos en la zona fronteriza y otros puntos de la geografía nacional.
“Esto estaba contemplado en el plan de contingencia de flujos masivos de inmigrantes que se elaboró en el año 2019 con fondos de labor”, afirmó Castillo.
El dirigente sostuvo además que una eventual escalada del conflicto armado en Haití podría desembocar en una crisis humanitaria con repercusiones directas para la República Dominicana.
Sus planteamientos forman parte de sus advertencias sobre la evolución de la crisis haitiana y los posibles efectos de las operaciones internacionales en la seguridad y también la estabilidad de la región.
Te puede interesar
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Primer ministro de Haití anuncia la caída de jefe de pandilla
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo