Pelegrín Castillo alerta sobre posible éxodo masivo desde Haití hacia RD

El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, advirtió que los recientes acontecimientos en Haití y las operaciones internacionales en ese país podrían contribuir a una escalada del conflicto armado y provocar un éxodo masivo de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana.

En una declaración sobre la situación de Haití y la región del Caribe, Castillo, quien también es vicepresidente político de la Unión de Partidos Latinoamericanos, afirmó que los acontecimientos recientes estarían dirigidos a intensificar el conflicto y la desestabilización regional.

El dirigente político se refirió al secuestro de cuatro integrantes salvadoreños de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de combatir las pandillas en Haití, al considerar que el hecho podría formar parte de una provocación.

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“Tiene todas las características de una provocación o trampa montada con el propósito de que sea el presidente Bukele y las tropas de El Salvador los que detonen una fase de escalamiento del conflicto armado en Haití”, sostuvo.

Castillo afirmó que, a su juicio, la prolongación de la crisis haitiana podría responder a intereses que buscan generar consecuencias para el territorio dominicano.

“Hemos advertido en reiteradas ocasiones que el objetivo estratégico real que se procura tras la aparente falta de interés de una solución seria a los conflictos de Haití es desencadenar un éxodo masivo y forzado de población haitiana hacia el territorio nacional dominicano”, expresó.