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Pedro Brand, RD.- En el municipio de Pedro Brand, el Comité Gestor No Desalojo, de esa localidad, convocó a una marcha y cierre de negocios para este sábado 14.

La misma se coordinó en rechazo a las alegadas pretensiones del Gobierno de realizar un masivo desalojo para la ampliación de la autopista Duarte, sin asegurar las indemnizaciones adecuadas a los afectados.

Según el Comité Gestor Pedro Brand No Desalojo, alrededor de 1600 establecimientos comerciales y más de 400 viviendas serian afectados por el desalojo que pretende realizar el gobierno, para dar paso a un elevado y la ampliación de la autopista Duarte.

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Durante una rueda de prensa, los residentes de esta demarcación dieron conocer los detalles de la manifestación para el sábado 14 en contra del desalojo.

Franklin Bautista, reconocido dirigente político y comunitario de este municipio de Pedro Brand, llamó la atención del presidente Luis Abinader, para que se tomen medidas que beneficien a los afectados por el desalojo.

Desalojos en otras zonas

Agricultores del proyecto AC-40, en la comunidad de La Candelaria, provincia Monte Plata, denunciaron que fueron desalojados de unos terrenos que aseguran ocupar y trabajar desde hace más de tres décadas.

Los campesinos explicaron que el conflicto se originó por una disputa sobre la propiedad de las tierras con la familia Santana Vásquez, que reclama la titularidad de las parcelas.

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Aseguran que cientos de familias viven bajo amenazas de desalojo y en condiciones de inseguridad sobre la tenencia del suelo.

“Calificamos de irregular el procedimiento de desalojo y solicitamos la intervención del Gobierno para que investigue la situación jurídica de los terrenos y evite que decenas de familias pierdan sus medios de subsistencia”.

Reclamo de garantías para las comunidades

Representantes de varias comunidades urbanas reclamaron al Estado dominicano el cese de los desalojos forzosos y la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna y la seguridad jurídica sobre los terrenos donde habitan.

La concentración pacífica se realizó en el marco del Día Mundial del Hábitat, como parte de los reclamos de organizaciones comunitarias que aseguran que cientos de familias viven bajo amenazas de desalojo y en condiciones de inseguridad sobre la tenencia del suelo.