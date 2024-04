Pedernales se prepara para recibir su segundo crucero

Puerto Río Haina, RD.– El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez informó que la provincia de Pedernales se prepara para recibir el lunes ocho de abril la llegada de su segundo crucero por el puerto de Cabo Rojo.

Se trata del Nieuw Amsterdan, un crucero de Holland America, con capacidad de hasta 2,106 visitantes y 929 tripulantes a bordo, quienes disfrutarán de un paquete de destinos ecológicos en la provincia y la región de Enriquillo.

El titular de la Autoridad Portuaria Dominicana, destacó la importancia del movimiento de cruceristas para estas demarcaciones, resultado de la visión y el compromiso con el país del presidente de la República, Luis Abinader Corona.

Asimismo, Rodríguez confirmó que para este mes de abril Puerto Plata, Samaná, La Romana y el Distrito Nacional, recibirán a cientos de turistas que llegarán a las costas caribeñas en 67 cruceros de alto nivel.

Seguirán llegando nuevos cruceros

De acuerdo con el reporte de los puertos realizado por la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), desde el primero al treinta de abril del presente año las terminales Taíno Bay, Amber Cov, Terminal Turística Sans Souci y el Fondeadero Isla Catalina, recibirán visitantes extranjeros quienes activarán la economía de estas demarcaciones.

La recepción de los barcos inició el lunes primero con el Norwegian Prima, Carnival Venezia, Norwegian Escape, Adevnture Of The Seas; y continuarán con Nieuw Stantendam, Liberty Of The Seas, MSC Seascape, Carnival Horizon, Carnival Vista, Caribbean Princess, Explorer Of The Seas, Valiant Lady, Carnival Mardi Gras, Celebrity Apex, MSC Meraviglia, entre otros.

Los datos presentados corresponden al calendario de proyección de tocadas de los puertos y fondeaderos de cruceros de la República Dominicana a recibir en abril 2024, con la nota aclaratoria de que existen algunas variantes que puedan generar cambios en el mismo, tales como cambios de ruta por la línea de cruceros, condiciones del clima, así como también situaciones que pueden disminuir o incrementar el número de tocadas.

Cabo Rojo Port

En su primera fase, Cabo Rojo, consta de 200 metros de muelle, más un nudo de amarre, características que le permiten recibir varias embarcaciones a la vez en esta localidad y que cuenta con todas las condiciones para recibir embarcaciones.

Cabo Rojo Port, ubicado en la costa Suroeste de la República Dominicana, es considerado el primer puerto de cruceros en esta demarcación.