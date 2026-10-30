PCT asegura que la crisis en Haití no se resuelve con intervención extranjera

Santo Domingo, RD.– El Partido Comunista del Trabajo denuncia la extraña incursión militar del gobierno salvadoreño en la crisis haitiana, como un nuevo escenario de la estratagema tejida por Estados Unidos, Francia, gobiernos serviles y la oligarquía haitiana, para prolongar dicha crisis.

En un comunicado de prensa, firmado por Aquiles Castro, secretario general del PCT, recordó que el pueblo haitiano sufre de antaños de un largo proceso de explotación y opresión impuestos por la oligarquía haitiana y las potencias imperialistas que se han sucedido en el control y explotación de ese país hermano.

Estrategia de dominación y control de las potencias

La crisis de las últimas décadas resulta de ese proceso y el desorden impuesto supuestamente por las pandillas, forma parte de la misma estrategia de dominación y control de las potencias imperialistas, encabezadas por Estados Unidos y Francia.

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Históricamente la alianza de la oligarquía haitiana y las potencias imperialistas han impuesto ocupaciones e intervenciones militares bajo el eufemismo de “llevar paz, democracia y desarrollo”, sin embargo, el saldo tras esas intervenciones siempre ha sido el desastre: mayor control y explotación de los recursos, reforzada la dependencia del país, regímenes políticos anti populares, anti democráticos y mayor pobreza.