PCT asegura que la crisis en Haití no se resuelve con intervención extranjera

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Santo Domingo, RD.– El Partido Comunista del Trabajo denuncia la extraña incursión militar del gobierno salvadoreño en la crisis haitiana, como un nuevo escenario de la estratagema tejida por Estados Unidos, Francia, gobiernos serviles y la oligarquía haitiana, para prolongar dicha crisis.
En un comunicado de prensa, firmado por Aquiles Castro, secretario general del PCT, recordó que el pueblo haitiano sufre de antaños de un largo proceso de explotación y opresión impuestos por la oligarquía haitiana y las potencias imperialistas que se han sucedido en el control y explotación de ese país hermano.
Estrategia de dominación y control de las potencias
La crisis de las últimas décadas resulta de ese proceso y el desorden impuesto supuestamente por las pandillas, forma parte de la misma estrategia de dominación y control de las potencias imperialistas, encabezadas por Estados Unidos y Francia.
Históricamente la alianza de la oligarquía haitiana y las potencias imperialistas han impuesto ocupaciones e intervenciones militares bajo el eufemismo de “llevar paz, democracia y desarrollo”, sin embargo, el saldo tras esas intervenciones siempre ha sido el desastre: mayor control y explotación de los recursos, reforzada la dependencia del país, regímenes políticos anti populares, anti democráticos y mayor pobreza.
La narrativa de las potencias imperialistas
La narrativa de las potencias imperialistas, de gobiernos, organismos internacionales y la prensa a su servicio, pretende confundir los pueblos del mundo cuando hablan de la crisis actual, al margen del golpe de estado que esos mismos actores en contubernio con la oligarquía haitiana perpetró en el año 1991 contra el primer gobierno democráticamente electo por el pueblo haitiano, encabezado por Jean Bertrand Aristide.
Ese es el punto de inflexión en el que la perspectiva de desarrollo democrático abierta con la expulsión de la dictadura, fue frustrada por los mismos que ahora dicen querer ayudar ese pueblo digno de mejor suerte.
Crisis en Haití sólo puede ser obra del pueblo
Por todas esas lecciones de la historia pasada y reciente, ahora que una nueva aventura de ese tipo está en curso, es oportuno reiterar que la solución verdadera de la crisis en Haití sólo puede ser obra del pueblo haitiano y sus organizaciones representativas de sus legítimos intereses.
El oxígeno fundamental que alimenta las pandillas es proporcionado por la oligarquía haitiana, las potencias imperialistas y los gobiernos a su servicio. Por tanto, ninguna solución se puede esperar de quienes son los arquitectos y proveedores del supuesto “desorden pandillero”.
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