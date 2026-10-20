PC denuncia acuerdo político en escogencia de la presidencia de la SCJ

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, República Dominicana. – El Movimiento Cívico Participación Ciudadana denunció la existencia de un acuerdo político entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cara a la escogencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mientras que Servio Tulio Castaños Guzmán aseguró que este órgano siempre ha tenido un componente político.
La escogencia de Fernando Langa como presidente de la Suprema Corte de Justicia ya es un hecho de acuerdo a Francisco Álvarez, presidente del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Asídemás dijo que a su juicio la presencia de la alta Corte debe caer en manos de un juez de carrera.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, sostiene que no debe sorprender que la escogencia del juez presidente tenga matices políticos. Además, que le es indiferente si el mismo es juez de carrera o no; sin embargo, sí aboga por una mayor participación femenina.
Notas relacionadas
De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Empresarios, Boris León Reyes, sostuvo que la entidad aboga por que en el proceso de escogencia reine la meritocracia.
A todo esto, Asociación Dominica Jóvenes Empresarios sostuvo que el plazo para oposición a los aspirantes a la Suprema se agotó. Asegura que todos los entrevistados reúnen las condiciones para formar parte de esta alta corte. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la responsabilidad de deliberar para que el próximo 23 de octubre sean anunciados los escogidos, incluyendo al presidente de esta alta corte.
Te puede interesar
- Henry Molina y Justiniano Montero inician transición en la Suprema
- Alfredo Pacheco destaca la elección de juez de carrera para presidir la SCJ
- PLD denuncia deterioro institucional a un día del aniversario de la Constitución
- Santiago Peña pide 72 horas para prepararse ante el juicio político
- Santiago Peña anuncia que acudirá al juicio político en su contra en Paraguay