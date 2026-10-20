PC denuncia acuerdo político en escogencia de la presidencia de la SCJ

Santo Domingo, República Dominicana. – El Movimiento Cívico Participación Ciudadana denunció la existencia de un acuerdo político entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cara a la escogencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mientras que Servio Tulio Castaños Guzmán aseguró que este órgano siempre ha tenido un componente político.

La escogencia de Fernando Langa como presidente de la Suprema Corte de Justicia ya es un hecho de acuerdo a Francisco Álvarez, presidente del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Asídemás dijo que a su juicio la presencia de la alta Corte debe caer en manos de un juez de carrera.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, sostiene que no debe sorprender que la escogencia del juez presidente tenga matices políticos. Además, que le es indiferente si el mismo es juez de carrera o no; sin embargo, sí aboga por una mayor participación femenina.