Patanas protagonizan accidente y derriban estructura cerca del Metro

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en las proximidades de la estación del Metro de Santo Domingo ubicada en el Centro de los Héroes, donde una estructura terminó derribada tras el impacto de varios vehículos.

Según un video difundido en redes sociales, una de las patanas involucradas lleva el nombre de la compañía Almarzar.

El choque provocó que la estructura quedara en el suelo y que varias de sus piezas terminaran esparcidas sobre la acera y debajo de la parte delantera del vehículo.

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Digesett organiza el tránsito en la zona

En el lugar se encuentran agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes trabajan para organizar la circulación vehicular mientras se resuelve la situación.

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias en que ocurrió el accidente de tránsito cerca del Metro. También si hubo personas lesionadas.

Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el incidente.