Pasaporte dominicano sigue estancado pese a avances electrónicos

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A pesar de los avances tecnológicos y la inversión realizada para modernizar el pasaporte dominicano, el documento continúa estancado en los índices internacionales de movilidad, al ocupar el puesto 113 a nivel mundial y permitir el acceso a 66 de los 198 destinos analizados sin necesidad de un visado previo o mediante procedimientos de entrada simplificados.
Los datos de Passport Reports, plataforma que publica informes sobre pasaportes de distintos países, fueron actualizados el 18 de octubre de 2026. Según la clasificación, el documento dominicano alcanza una puntuación de movilidad de 66 puntos, equivalente al 33.3 % de los destinos contemplados.
También según los datos atribuidos a Passport Index 2026, el documento de la República Dominicana ocupa el puesto 64 en el ranking mundial. También registra una puntuación de movilidad de 83.
Notas relacionadas
¿A cuántos países pueden viajar los dominicanos sin visa?
El pasaporte dominicano permite acceder sin visa previa a un grupo de países, aunque la cantidad varía según la metodología utilizada por cada índice y las condiciones migratorias vigentes.
Los datos suministrados sobre Passport Index 2026 sitúan entre 32 y 39 los destinos accesibles directamente, con un alcance mundial estimado de entre 41 % y 42 %.
Entre los destinos mencionados figuran Georgia, El Salvador y Japón, además de países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Ecuador.
Las condiciones de entrada y el tiempo de permanencia varían según el destino. Por ejemplo, los datos de referencia señalan estancias de hasta 360 días en Georgia, 180 días en El Salvador y 90 días en Japón, sujetas a los requisitos migratorios aplicables.
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