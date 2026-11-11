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Edwin Paraíson: derechos humanos no deben frenar combate contra bandas terroristas haitianas

El exministro haitiano y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraíson, sostiene que los miembros de las bandas armadas de su país.

Raysa Álvarez
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El exministro haitiano y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraíson, afirmó que los derechos humanos no deben convertirse en un obstáculo para enfrentar a las bandas armadas de Haití, calificadas como terroristas.

Paraíson consideró que los integrantes de estos grupos criminales deben recibir un tratamiento especial, sin que las garantías fundamentales impidan las acciones de las fuerzas de seguridad para combatirlos.

El exministro haitiano y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraíson
El exministro haitiano y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraíson

La solicitud de Amnistía Internacional

Sus declaraciones se producen luego de que Amnistía Internacional solicitara a los gobiernos de Haití y El Salvador garantizar el respeto a los derechos humanos durante las operaciones militares contra las organizaciones criminales.

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Paraíson respalda apoyo de El Salvador en Haití

Posición ante la seguridad en Haití

El exministro haitiano también expresó su respaldo a la posición del presidente dominicano, Luis Abinader, frente a la crisis de seguridad que atraviesa Haití.

Asimismo, se mostró de acuerdo con que las fuerzas de seguridad que operan en territorio haitiano cuenten con liderazgo o apoyo de tropas salvadoreñas para enfrentar a las bandas armadas.

Critica burocracia de la ONU ante crisis haitiana

La urgencia de una respuesta internacional

Al referirse a las críticas del expresidente Leonel Fernández y otros dirigentes políticos sobre la limitada respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la crisis haitiana, Paraíson sostuvo que el organismo enfrenta una pesada estructura burocrática.

El exministro insistió en que este es el momento oportuno para actuar y poner fin a la violencia que afecta al pueblo haitiano desde hace 15 años.

En ese sentido, llamó a superar las trabas administrativas y acelerar las acciones dirigidas a erradicar las bandas terroristas que mantienen al país sumido en la inseguridad.

Paraíson reiteró la importancia de aprovechar el contexto actual para enfrentar definitivamente a los grupos armados y avanzar hacia una solución a la prolongada crisis de Haití.

Seguridad en la frontera con Haití

Jimmy Arias Grullón afirma que se han intensificado los patrullajes aéreos con aviones Super Tucano y que unidades de fuerzas especiales refuerzan la vigilancia fronteriza.

El mayor general del Ejército de República Dominicana, Jimmy Arias Grullón, aseguró que la situación en la frontera con Haití se mantiene bajo control y que las operaciones de vigilancia continúan desarrollándose con normalidad, pese al incremento de la violencia de las pandillas en el vecino país.

El alto oficial explicó que las Fuerzas Armadas mantienen un dispositivo de seguridad que incluye patrullajes terrestres, sobrevuelos de reconocimiento y unidades de fuerzas especiales desplegadas en puntos estratégicos de la zona fronteriza.

El Ejército afirma que la frontera sigue bajo control y refuerza la vigilancia con más vuelos y unidades de fuerzas especiales.
El Ejército afirma que la frontera sigue bajo control y refuerza la vigilancia con más vuelos y unidades de fuerzas especiales.

«Está normal. Ustedes saben muy bien, como lo han dicho el ministro de Defensa y el señor presidente de la República, todo se mantiene normal en la frontera», expresó.

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ETIQUETAS:Derechos Humanosbandas terroristasEdwin Paraíson
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