Papa León acepta renuncia de monseñor Francisco Ozoria Acosta

El Papa León XIV aceptó la renuncia de Francisco Ozoria Acosta como arzobispo metropolitano de Santo Domingo.

“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al cargo pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, República Dominicana, presentada por el arzobispo Francisco Ozoria Acosta”, se lee en el boletín informativo de la Santa Cede.

Ozoria Acosta será sustituido por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien se desempeñaba como arzobispo coadjutor.

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Además de arzobispo de Santo Domingo, monseñor Ozoria Acosta renunció a la pastoral al Ordinariato Castrense de la República Dominicana, petición que también se le aceptó.

“El Santo Padre ha nombrado Ordinario Militar para la República Dominicana. Su Excelencia Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo (República Dominicana)”, explican.

Durante una celebración este domingo, por la salida como arzobispo, Francisco Ozoria Acosta anunció que seguirá como sacerdote, en el trabajo pastoral.