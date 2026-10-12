Papa León acepta renuncia de monseñor Francisco Ozoria Acosta

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Papa León XIV aceptó la renuncia de Francisco Ozoria Acosta como arzobispo metropolitano de Santo Domingo.
“El Santo Padre ha aceptado la renuncia al cargo pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, República Dominicana, presentada por el arzobispo Francisco Ozoria Acosta”, se lee en el boletín informativo de la Santa Cede.
Ozoria Acosta será sustituido por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien se desempeñaba como arzobispo coadjutor.
Además de arzobispo de Santo Domingo, monseñor Ozoria Acosta renunció a la pastoral al Ordinariato Castrense de la República Dominicana, petición que también se le aceptó.
“El Santo Padre ha nombrado Ordinario Militar para la República Dominicana. Su Excelencia Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo (República Dominicana)”, explican.
Durante una celebración este domingo, por la salida como arzobispo, Francisco Ozoria Acosta anunció que seguirá como sacerdote, en el trabajo pastoral.
Notas relacionadas
Sobre Mons. Tomás Morel
Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA). Fue ordenado sacerdote el 24 de junio del 2000. En el 2007 concluyó la licenciatura en Teología Moral, en el Instituto Alfonsiano de Roma. Fue ordenado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros el 25 de febrero del 2017. En diciembre de 2023, el Papa Francisco lo designó administrador apostólico de la Diócesis de La Vega, y en octubre de 2025 pasa a ser arzobispo coadjutor de Santo Domingo por designación del Papa León XIV.
Sobre Mons. Francisco Ozoria
Realizó sus estudios filosóficos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y los estudios teológicos en el SPSTA. Se le ordenó sacerdote el 2 de septiembre de 1978. En 1988 lo enviaron a Roma para hacer una especialidad en Teología Pastoral en la Pontificia Universidad Lateranense. Lo ordenaron obispo de San Pedro de Macorís el 15 de marzo de 1997.En el 2016 el Papa Franciscolo designó arzobispo metropolitano de Santo Domingo.
Te puede interesar
- Papa León XIV inicia en Uruguay gira de 12 días por Latinoamérica
- Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo