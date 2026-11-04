Christopher Paniagua destaca en Londres la estabilidad dominicana

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El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, destacó la estabilidad macroeconómica, política y social de República Dominicana como uno de los principales factores para atraer inversiones extranjeras.
Durante un encuentro con empresarios e inversionistas británicos, Paniagua señaló que el país ha mantenido un crecimiento económico sostenido durante las últimas dos décadas.
Según explicó, la economía dominicana registró un crecimiento promedio anual cercano al 5 % durante ese período. También resaltó el comportamiento del peso frente al dólar estadounidense.
El ejecutivo indicó que, en los últimos diez años, la moneda dominicana presentó una depreciación promedio anual de 3.3 % frente al dólar.
Atribuyó este comportamiento, en parte, a la generación de divisas mediante las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa.
RD proyecta más de US$50,000 millones en divisas
Paniagua informó que República Dominicana proyecta generar alrededor de US$50,700 millones en divisas durante 2026. La cifra superaría los US$47,300 millones registrados en 2025.
También destacó que las reservas internacionales netas superan los US$15,000 millones. Según indicó, equivalen a 5.4 meses de importaciones y representan un respaldo para la economía nacional.
El presidente ejecutivo del Popular señaló que el país alcanzó niveles récord de inversión extranjera directa durante cuatro años consecutivos.
A su juicio, estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas internacionales. También destacó el clima de negocios y la colaboración entre los sectores público y privado.
Turismo, energía e infraestructura entre las oportunidades
Paniagua afirmó que República Dominicana ofrece condiciones para atraer inversiones de largo plazo.
Entre los sectores con oportunidades de crecimiento mencionó el turismo, la energía, la infraestructura, la logística y la manufactura.
El ejecutivo encabeza una delegación del Banco Popular que participa en la XII Semana Dominicana en Londres y en la feria World Travel Market (WTM).
La agenda se desarrolla junto a la Cámara Británica de Comercio en República Dominicana y la Embajada dominicana en Reino Unido.
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